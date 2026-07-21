Mondi, Büromodel'in paketleme maliyetlerini yüzde 20 azaltmasına katkı sağladı

Kocaeli

Mondi, sürdürülebilir ambalaj çözümlerindeki küresel gücünü Türkiye'deki yatırımlarıyla büyütmeye devam ediyor. Ambalaj ve kâğıt sektörünün önde gelen şirketlerinden Mondi, Türkiye'de yedi oluklu mukavva üretim tesisi, Tire'deki kutu kâğıdı fabrikası ve Adana'daki atık kâğıt geri dönüşüm tesisiyle faaliyetlerini sürdürürken, müşteri odaklı inovasyon yaklaşımı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektörde öne çıkıyor. Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede 24 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, Türkiye'de ise 1.200'den fazla çalışanıyla katma değerli ambalaj çözümleri geliştirerek hem sanayiye hem de döngüsel ekonomiye katkı sunuyor.

Mondi ile Büromodel'in iş birliğinde geliştirilen özel oluklu mukavva ambalaj çözümü, akustik ofis kabinlerinin uluslararası sevkiyatında yeni bir dönem başlattı. Ahşap ve plywood kasalara alternatif olarak tasarlanan çözüm, Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlara yapılan gönderilerde operasyonel avantajlar sundu.

Mondi Corrugated Turkey Satış ve Pazarlama Direktörü Metin Morhayim, “Bu proje, ambalajın yalnızca koruyucu bir unsur değil, müşterinin operasyonunun bir parçası olarak ele alındığında nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Büromodel ile yakın iş birliği içinde çalışarak süreçlerine uyum sağlayan ve iş ihtiyaçlarını destekleyen bir çözüm tasarlamayı başardık” şeklinde konuştu.

Büromodel'in kullandığı geleneksel ahşap ve plywood kasalar; yüksek işçilik gereksinimi, uzun kurulum süresi ve iş güvenliği riskleri nedeniyle operasyonel süreçleri olumsuz etkiliyordu. Özellikle Almanya ve Birleşik Krallık gibi önemli ihracat pazarlarında ahşap bazlı ambalajlara olan talebin azalması üzerine harekete geçen Mondi, Büromodel ile geliştirdiği özel tasarım oluklu mukavva çözümüyle güvenli taşımayı ve ürün korumasını güçlendirdi. Yeni ambalaj sistemi, deniz taşımacılığında zaman zaman yaşanan küflenme sorununu da ortadan kaldırdı.

Yeni ambalaj çözümü, depolama alanının daha verimli kullanılmasını sağlarken, üst üste istiflemeye uygun yapısıyla lojistik süreçlerde de önemli avantajlar sundu. Büromodel'in daha önce kendi bünyesinde gerçekleştirdiği ahşap kasa üretimiyle kıyaslandığında, oluklu mukavva çözümünün daha hızlı ve kolay kurulabildiği, paketleme süreçlerini hızlandırdığı ve işçilik ihtiyacını önemli ölçüde azalttığı ortaya kondu.

Yeni ambalaj çözümü, Büromodel'in üretim ve lojistik süreçlerine herhangi bir ek yatırım gerektirmeden entegre edildi. Ahşap ambalajlara kıyasla daha düşük malzeme ve operasyon maliyetleri sağlayan sistem, şirkete ortalama yüzde 20 maliyet avantajı kazandırdı.

Maliyet ve operasyonel kazanımların yanı sıra yeni ambalaj çözümü, son kullanıcı memnuniyetini artırırken Büromodel'in marka algısını da güçlendirdi. Geri dönüştürülebilir oluklu mukavva kullanımı, şirketin çevre dostu marka konumunu desteklerken müşterilerden de olumlu geri dönüşler alınmasına katkı sağladı.

Büromodel Satın Alma Yöneticisi Sinan Müsellim, “Ahşap ambalajlardan uzaklaşmak bizim için stratejik bir karardı. Mondi ekibi operasyonel ihtiyaçlarımızı doğru şekilde anlayarak farklı pazarlarda güvenle kullanabileceğimiz bir çözüm geliştirmemize destek oldu. Ambalaja duyduğumuz güven, elde edilen operasyonel verimlilik kadar önemli” ifadelerini kullandı.