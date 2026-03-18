“Möörük” sosyal medyanın yeni yıldızı oldu

14 Şubat’ta sosyal medya üzerinden duyurulan kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Kullanıcılardan, oluşturulan inek influencer karakteri için isim önerileri istendi. Katılımı teşvik etmek amacıyla en iyi ismi öneren kişiye son model bir cep telefonu hediye edileceği açıklandı. Kampanya kapsamında yaklaşık 2 bin 700 isim önerisi geldi. Sürecin ardından değerlendirme yapan jüri, öneriler arasından 6 ismi finale bıraktı. Bu isimler arasından “Möörük” ismi, ilk öneren kişi olması nedeniyle kazanan olarak belirlendi. Yarışmanın kazananı ise Bora isimli genç oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ramazan Öz, kampanyanın gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “İnek influencer figürümüzün isim babası Bora kardeşimizdir. Sosyal medya üzerinden 2700 isim önerisi geldi. Komisyonumuz 6 ismi seçti. O ilk 6 isim içerisinde ilk öneriyi Bora kardeşimiz yaptığı için ‘Möörük’ ismi seçilmiş oldu” dedi.

Yörüksüt yönetimi, geçtiğimiz günlerde kampanyanın kazananını Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarında ağırladı. Ziyaret kapsamında Bora’ya vaat edilen cep telefonu, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öz tarafından takdim edildi. Genç katılımcı, fabrikanın üretim hatlarını da gezme fırsatı buldu. Öz, kampanyaya katılan herkese teşekkür ederek, dijital platformların marka iletişiminde giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı. Bora ise bir markanın hikâyesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Yörüksüt ailesine teşekkür etti.