Moriwaki: “Tedbirli olursak depremde hasarı yüzde 70 azaltabiliriz”

EKONOMİ (BURSA) - Gemlik Belediyesi, deprem gerçeğine dikkat çekmek ve kenti depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de deprem bilinci ve güvenli yapılaşma üzerine çalışmalar yürüten Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendis Yoshinori Moriwaki, Gemliklilerle buluştu.

Moriwaki, depremlerde can kaybının önlenebilmesi için yapı denetiminin artırılması ve sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Moriwaki, Japonya’daki afetlere hazırlık kültürünü örnek göstererek, “Depremi engelleyemeyiz ancak hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Bunun yolu, hükümetlerin, belediyelerin, okulların, iş yerlerinin ve evlerin afetlere karşı önceden plan yapmasından geçiyor” dedi.