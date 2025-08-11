  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Moriwaki: “Tedbirli olursak depremde hasarı yüzde 70 azaltabiliriz”
Takip Et

Moriwaki: “Tedbirli olursak depremde hasarı yüzde 70 azaltabiliriz”

Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, yapı denetiminin güçlendirilmesi ve sismik izolatörlerin yaygınlaşmasının, depremlerde can kaybını büyük ölçüde önleyebileceğini vurguladı.

Esra Özarfat
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moriwaki: “Tedbirli olursak depremde hasarı yüzde 70 azaltabiliriz”
Takip Et

EKONOMİ (BURSA) - Gemlik Belediyesi, deprem gerçeğine dikkat çekmek ve kenti depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de deprem bilinci ve güvenli yapılaşma üzerine çalışmalar yürüten Yüksek Mimar ve Yüksek Mühendis Yoshinori Moriwaki, Gemliklilerle buluştu.

Moriwaki, depremlerde can kaybının önlenebilmesi için yapı denetiminin artırılması ve sismik izolatörlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Moriwaki, Japonya’daki afetlere hazırlık kültürünü örnek göstererek, “Depremi engelleyemeyiz ancak hasarı yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Bunun yolu, hükümetlerin, belediyelerin, okulların, iş yerlerinin ve evlerin afetlere karşı önceden plan yapmasından geçiyor” dedi.

Şehirler
Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinde yüzde 34’lük azalış
Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesinde yüzde 34’lük azalış
2025’in ilk yarısında cirosu 10 miyar TL’yi aştı: Kardemir Çelik’ten 30 milyon dolarlık yatırım
2025’in ilk yarısında cirosu 10 miyar TL’yi aştı: Kardemir Çelik’ten 30 milyon dolarlık yatırım
AB incirde kontrolleri artırdı ama ürünün kalitesi ihracatçıyı umutlandırdı
AB incirde kontrolleri artırdı ama ürünün kalitesi ihracatçıyı umutlandırdı
Özel EOSB MTAL yine öğrenci ve ailelerin gözdesi oldu
Özel EOSB MTAL yine öğrenci ve ailelerin gözdesi oldu
Hakkı Mert Dağsuyu: Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü ile Enerjinin Şampiyonlar Ligi'nde olacağız
Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü ile enerjinin şampiyonlar Ligi'nde olacağız
Sarar Grup ve Doğal Yapı’dan Eskişehir’e dev yatırım
Sarar Grup ve Doğal Yapı’dan Eskişehir’e dev yatırım