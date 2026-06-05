Motosurf Şampiyonası İzmir’i dünya sahnesine taşıyacak

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Dünyanın en iyi motosurf sporcularını bir araya getirecek İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası’nın tanıtım toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. Swissotel Büyük Efes’te düzenlenen toplantıda, 12-14 Haziran 2026 tarihlerinde Çeşme Şifne’de yapılacak organizasyonun detayları paylaşılırken, şampiyonanın İzmir’in spor turizmine ve uluslararası tanıtımına sağlayacağı katkılar vurgulandı. Bu yıl 14 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun, 2027 hedefi kapsamında 100 sporcuya ulaşması planlanıyor.

Özgener: “Bu organizasyonun her yıl daha da büyüyeceğine eminim”

Böylesi uluslararası spor organizasyonlarının bir şehrin ve ülkenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sporun ekonomiye, turizme ve kentlerin marka değerine sağladığı katkıları yakından takip eden biri olarak, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen başta federasyonumuz, İzeltaş ailesine teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun her yıl daha da büyüyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Yorgancılar: “Hedefimiz, motosurfun ve diğer spor branşlarının daha da büyümesine katkı sağlamak”

Sporun gelişmesinde altyapı yatırımlarının ve uluslararası organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası Ender Yorgancılar, “Motosurf sporuna başladığımız ilk yıllarda bu branşın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Ancak sporcularımızın uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırdığını görmek bizlere büyük gurur veriyor. Geçtiğimiz yıl İzmir’de başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl ise edindiğimiz tecrübelerle çok daha iyi bir şampiyona düzenleyeceğimize inanıyorum. Hedefimiz, motosurfun ve diğer spor branşlarının daha da büyümesine katkı sağlamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Kasapoğlu, “İzmir spor alanında marka şehir”

AKP İzmir Milletvekili, TBMM 28. Dönem, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güzel İzmir’imizin en iyi şekilde ev sahipliği yapacağı Dünya Motosurf Şampiyonası’nı tanıtmak için bir aradayız. Spor yalnızca bir müsabaka değil; ülkeleri birleştiren, uluslararası alanda güçlü bir etki oluşturan ve aynı zamanda büyük bir endüstri. Türkiye olarak son yıllarda spor altyapısında çok önemli yatırımlar yaptık; futbol, basketbol, yüzme ve birçok branşta modern tesislerle güçlü bir zemine sahibiz. İzmir de bu anlamda çok güçlü bir marka şehir. Sporun, kültürün, sanatın ve ekonominin iç içe geçtiği bu şehirde böyle organizasyonlar hem tanıtım hem de değer üretimi açısından çok kıymetli. Katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum” dedi.