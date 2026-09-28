Motovale, profesyonel şoför hizmetini çeşitlendiriyor

Kocaeli

2009 yılında kurulan Motovale, araç sahipleri ve kurumsal müşterilere kendi araçlarıyla seyahat etme imkânını koruyarak profesyonel şoför hizmeti sunuyor. Türkiye’de vale ve özel şoför hizmetlerinin gelişimine öncülük eden şirket, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumların ulaşım ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. 17 yılda 22 bin kullanıcıya 60 bin yolculukta hizmet veren ve 1 milyon kilometrenin üzerinde sürüş gerçekleştiren Motovale; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’da mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat profesyonel şoför hizmeti sunuyor

Hizmet kapsamlarının geniş olduğuna dikkat çekenMotovale Kurucusu Tunç Akdoğan,“Profesyonel şoför hizmetimizi yalnızca bireysel kullanıcıların değil, kurumların da farklı ulaşım ihtiyaçlarına yönelik sunuyoruz. Yorgunluk veya alkol nedeniyle araç kullanmak istemeyen kullanıcılarımızın yanı sıra uzun yolculuklarda direksiyonu profesyonel bir şoföre bırakmak isteyenlere de hizmet veriyoruz. Havalimanı ulaşımı ve araç servis transferi gibi ihtiyaçlarda da kullanıcılarımızın yanında oluyoruz. Bunun yanında saatlik şoför hizmeti ve şehirler arası yolculuk seçeneklerimiz de bulunuyor” dedi.

Akdoğan, “Motovale’nin hizmetlerinden bireysel araç sahiplerinin yanı sıra kurumsal müşteriler de yararlanıyor. Farklı kurumlarla yaptığımız iş birlikleriyle kullanıcılarımıza çeşitli avantajlar sunuyoruz. Örneğin banka kartı programları üzerinden indirim imkânı sağlarken, sigorta şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri kapsamında bazı poliçe sahiplerine ücretsiz yolculuk hizmeti sunuyoruz. Bunun yanında çalışanlarına özel indirimli şoför hizmeti sunmak isteyen kurumsal firmalarla da iş birliklerimizi sürdürüyoruz” İfadelerini kullandı.

“Şoförlerimizi güvenlik kriterlerimize göre seçiyoruz”

Akdoğan, “Motovale olarak sunduğumuz hizmeti yalnızca bir şoför sağlamak olarak görmüyoruz. Hizmetin tamamını belirli güvenlik standartları çerçevesinde yönetiyoruz. Şoförlerimizi güvenlik kriterlerimize göre seçiyor, değerlendirme süreçlerinden ve sürüş becerisi testlerinden geçiriyoruz. Kullanıcılarımız uygulama üzerinden şoförün bilgilerini ve puanını görebiliyor, gelişini anlık olarak takip edebiliyor ve ödemesini dijital olarak gerçekleştirebiliyor. Yolculuk sonrasında da hizmeti değerlendirebiliyorlar. Tüm yolculukların sigortalı olması da güvenli ve kontrollü bir hizmet sunma yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Hizmet modelinin temelinde güven ve profesyonelliğin yer aldığını belirten Akdoğan,“Amacımız yalnızca şoför bulmak değil, araç sahiplerinin direksiyonu güvenle teslim edebileceği profesyonel bir sistem kurmaktı. Şoför tarafında seçim, değerlendirme ve sigorta güvencesini titizlikle yönetiyoruz; kullanıcı tarafında ise kendisine uygun şoförü tanıyıp tercih edebileceği, memnun kaldığında yeniden çağırabileceği bir deneyim sunuyoruz” diye konuştu.