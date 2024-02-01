MSC’den Kızıldeniz sorununa yeni çözüm

İZMİR / EKONOMİ

Dünya konteyner taşımacılığı devi Mediterranean Shipping Company (MSC), Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların küresel tedarik zincirinde oluşturduğu krizi aşmak için yeni bir çözüm geliştirdi. MSC, özellikle Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle artan sevkiyat aciliyetini göz önünde bulundurarak, Arap Körfezi'ne gönderilen Türk ihracat yüklerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için Kızıldeniz servisine ek karayolu desteği sağlamaya başladı.

Tekirdağ - Derince - Mersin - King Abdullah - Cidde – Akabe (Ürdün) - Tekirdağ rotasını izleyen Kızıldeniz servisi aracılığıyla, Suudi Arabistan’ın King Abdullah Limanı'na yük taşıyan MSC, transit gümrük işlemlerini tamamlayarak Arap Körfezi ülkelerine karayoluyla teslimat gerçekleştiriyor. MSC'nin Arabistan Yarımadası'ndaki bu hizmeti, süre hassasiyeti gerektiren ürünlerin en kısa sürede varış noktalarına ulaştırılmasını sağlayarak kapıdan kapıya taşıma avantajı sunuyor. MSC, King Abdullah'tan Bahreyn'e 4-5 gün, Kuveyt ve Katar'a 5-6 gün, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 6-7 gün ve Umman'a 7-8 gün içinde kapı teslim hizmeti sağlıyor.

MSC Genel Müdürü Barış Dilek, yeni karayolu bağlantılı servisin deneme seferlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini ve 10 günde Mersin'den Kuveyt'e teslimat yaptıklarını belirtti. Ayrıca, bu servisin önemli bir fiyat avantajı sunduğunu vurgulayarak, "Şu anda 5 bin TEU'luk üç gemi ile Körfez ülkelerine taşıma yapıyoruz. Önümüzdeki sefer planlarına göre, 8 ve 18 Şubat tarihlerinde Tekirdağ Asyaport Limanı'ndan hareket edecek olan gemilerimiz, Derince ve Mersin uğrağını tamamlayarak King Abdullah Limanı’na ulaşacak. Ardından 4 ile 8 gün arasında gerçekleştireceğimiz karayolu teslimatlarıyla yükler, varış noktalarında olacak. Bu hızlı teslimat süreci, özellikle Ramazan ayından önce ürünlerini göndermek isteyen ihracatçılar için önemli bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.