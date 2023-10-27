MTB Bakliyat Araştırma Merkezi’nin mercimek krakerine iki ödül

MERSİN / EKONOMİ

Ödüller, İstanbul’da düzenlenen törende BAM Ar-Ge Sorumlusu Özge Özmen’e teslim edilirken, bakliyattan inovatif ürünlerin geliştirilmesini değerlendiren MTB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir şunları söyledi:

“Bakliyatta tüketim alışkanlıkları son yıllarda önemli bir değişim yaşıyor. Amerika, Kanada, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde vegan-vejetaryen tüketimin yaygınlaşması ve değişen yaşam şartları ile yoğunlaşan çalışma koşulları nedeniyle tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik ürünlere yönelim var. Bu ülkelerde bakliyatın mutfak kültürümüzde olduğu gibi geleneksel tüketiminden ziyade; bakliyattan hazırlanan burger, salam, sosis, nugget, humus, cips, kraker, snacks, makarna, kurabiye gibi türev ürünler tercih ediliyor” dedi.

Tüketim çeşitliliği ve ticareti açısından sürekli yükselen bakliyat pazarından pay alınması gerektiğine dikkat çeken Abdullah Özdemir; Anadolu menşeili bakliyat ürünlerindeki ivmeye kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Bu düşünceyle oluşturdukları BAM’ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Abdullah Özdemir, “İnovatif, katma değeri yüksek ve nihai tüketici tercihlerine cevap verecek şekilde bakliyat türev ürünleri geliştirerek, bu ürünlerin ticarileşmesini ve tüketiminin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte bu ürünlere yönelik dünya genelinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşan bilgi birikimini ülkemize kazandırıp sektörümüzün kullanımına sunacağız” diye konuştu.

MTB Başkanı Abdullah Özdemir; fasulye ve nohut krakeri, sürülebilir nohut krem, nohut peyniri, nohut tofu, mercimek ve fasulye makarnası, vegan et, kullanıma hazır ön pişirilmiş bakliyat unları ve humus unu gibi ürünlerle portföyünü geliştiren merkezin, Ar-Ge çalışmalarını genişleterek sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.