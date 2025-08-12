MTB Başkanı Abdullah Özdemir: “Değişen meyve talebi trendine uyum sağlamalıyız”  

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Rabobank’ın ‘Dünya Meyve Haritası: Değişen Meyve Sepeti ve Ticaret Akışları’ raporunu değerlendirdi. Rapora göre yüksek kilogram fiyatlarına rağmen ABD ve AB pazarlarında ahududu, yaban mersini, çilek ve avokado gibi ‘superfruits’ olarak adlandırılan meyvelere yönelik tüketici talebinin güçlü olduğunu belirten Özdemir; portakal, greyfurt, kayısı ve armut gibi ürünlere olan talebin düşüş gösterdiği söyledi. Dondurulmuş meyve pazarının önemli ölçüde büyüdüğüne dikkat çeken Özdemir, 2013’te 4 milyar dolar olan küresel dondurulmuş meyve ihracatının, 2023’te yüzde 72,5 artışla 6,9 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Raporda en çok yaş meyve ihracatı yapan ülkelerin 2013-2023 yılları temel alınarak karşılaştırmalı şekilde incelendiğini ifade eden Özdemir, “Bu süreçte İspanya ilk sıradaki yerini korumuştur. Analizde öne çıkan diğer noktalar Meksika’nın 2’nci, Tayland’ın 6’ncı, Peru’nun 7’nci sıraya yükselmesidir. Buna karşın ülkemiz, 8’den 13’üncü sıraya gerilemiştir. Dış ticarete konu olan başlıca ürünler başta muz olmak üzere, yumuşak ve tropikal meyveler olarak sıralanmıştır. Rabobank, meyvelerin yıl boyu bulunabilirliğinin artması ve yerelde üretilmeyen ürünlerin ithal edilmesiyle bağlantılı olarak küresel yaş meyve ticaretinin büyümeye devam edeceğini öngörmektedir” diye konuştu.



“İhracatın ağırlıkla sofralık ürünlerden oluşması yeterli değil”

Talep gören meyve çeşitleri ve küresel meyve ihracatında ön plana çıkan ülkelerin değiştiğine işaret eden Özdemir, Türkiye’de bu yıl yaşanan zirai don felaketi, kuraklık ve sulama sorunlarının meyve üretimini önemli ölçüde etkilediğine işaret ederek, “Meyve sektörünün yol haritası, iklim değişikliği temelinde kısa, orta ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde bugünden belirlenmelidir. Bu harita iç talebin karşılanmasının yanında, uluslararası pazarlarda talep gören türler dikkate alınarak ihracatta rekabet gücümüzün artırılmasına da odaklanmalıdır. Bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak mevcut ürün desenimiz mutlaka yeniden ele alınmalıdır. Diğer yandan, meyve ihracatımızın ağırlıklı olarak sofralık ürünlerden oluşması yeterli değildir. Dondurulmuş meyve ve yıllardır dile getirdiğimiz ancak yeterli adımların atılmadığı katma değerli meyve ürünleri için bakanlığımız gerekli politikaları oluşturmalıdır. Devletimizden beklentimiz, meyve sektöründe değişen trendler doğrultusunda bir gelişim stratejisi belirlemesi ve hayata geçirmesidir” ifadelerini kullandı.