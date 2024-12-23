MTB Başkanı Abdullah Özdemir: “Faiz indirim süreci Türkiye’ye olumlu yansır”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. 2025’te öncelikle ekonomik açıdan öngörülebilirliğin artarak kalıcı istikrar ortamına dönüşmesinin beklendiğini belirten Özdemir, “Başta FED ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimi sürecinde olmasının ülkemize yansıması üretmemize, yatırım yapmamıza, ihracatımızı artırmamıza ve istihdam sağlamamıza katkı sağlayacak. Benzer şekilde enflasyon oranlarındaki kademeli iyileşme de halkımızın alım gücüne olumlu yansıyacakken, halen çift hanelerde kalacak olması ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir” dedi.



Bölgesel projelerde bekleyiş sürüyor

Mersin özelinde ise kent ekonomisine büyük ivme kazandıracak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile önemli bir kazanım sağladıklarının altını çizen Özdemir, “Sefer sayılarının, özellikle yurtdışı direkt seferlerin ve charter seferlerin artmasını talep ediyoruz. Mersin Ana Konteyner Limanı ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi’yle ilgili somut adımların atılmasını temenni ediyoruz. Yapımı devam eden Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Otoyolu’nun planlanan takvim içerisinde tamamlanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.



2024 yılını da değerlendiren Özdemir, Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler ve Suriye’deki mevcut durumun coğrafi riskleri artırdığını kaydetti. Özdemir, “Seçim sürecini tamamlayan ABD’nin nasıl bir politika izleyeceği, Çin’in ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın küresel tedarik zincirini olumsuz etkileme ihtimaliyle enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmaların da küresel riskler olarak ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı. Türkiye’de ise yüksek enflasyon ve faiz ortamı, kuraklık başta olmak üzere iklim değişikliği ve Gümrük Birliği moder­nizasyonu konu­sundaki belirsizliklerin risk unsuru taşıyan başlıca konulardan olduğunu aktaran Özdemir, “Buna karşın devletimizin uyguladığı destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın 3’üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 2,1 büyüdü. Dış ticarette ise ülkemizin ihracat hacmi, yılın ilk 10 ayında geçen yılki seviyesinde kalarak 233 milyar dolar oldu. TİM verilerine göre ilimizin ihracatı da 2024 Ocak-Kasım döneminde 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın yüzde 46’sını oluşturan Irak, Rusya, Mısır, Almanya ve Suriye en önemli ihraç pazarlarımız oldu” şeklinde konuştu.



Narenciye ve bakliyat ihracatında lider

MTB Başkanı Özdemir, kentin tarımsal altyapısıyla ilgili olarak da şunları kaydetti: “Mersin ekonomisinin en önemli sac ayağı tarım ve gıda sektörüdür. İlimiz ihracatının yüzde 70’i tarım ve gıda ürünleridir. Mersin 725 milyon dolar ihracat ve yüzde 27’lik pala ülkemizin yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sıradadır. 904 milyon dolar ihracat geliriyle de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında üçüncüdür. Yaş meyve ve sebze sektöründe Mersin’e bu güçlü konumunu kazandıran en önemli ürün grubu narenciyedir. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin Ocak-Kasım verilerine göre narenciye ihracatında birinci sırada olan Mersin, 366 milyon dolarlık gelirle Türkiye narenciye ihracatının değer olarak yüzde 42’sini karşılıyor. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Mersin açısından öne çıkan ürün grubu bakliyattır. İlimiz 11 aylık dönemde 490 milyon dolar ihracatla ülkemiz bakliyat ihracatının miktar olarak yüzde 88’ini gerçekleştirdi ve Türkiye genelinde ilk sıradadır.”