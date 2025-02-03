MTB Başkanı Abdullah Özdemir: Mersin, tarımsal ihracatta üçüncülüğe yükseldi

MERSİN/EKONOMİ



Dış Ticaret İstatistikleri Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre Türkiye tarımsal ihracatı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tarımsal ithalat ise 2023'e kıyasla yüzde 9,7 azalışla 21,7 milyar dolara geriledi. Böylece tarımsal ihracat tarımsal ithalatın yüzde 150’sini karşılarken, bu oran GTS’nin başlangıç yılı 2013’ten bu yana ülkenin ulaştığı en yüksek karşılama oranı oldu. Veriler ışığında Mersin’in Türkiye’nin 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracatına en fazla katkıda bulunan illerden olduğunu belirten MTB Başkanı Abdullah Özdemir, “Gerçekleştirdiği 4 milyar dolarlık tarımsal ihracatla Mersin, ülkemiz tarımsal ihracatının yüzde 12’sini yapmaktadır. Mersin bu hacmiyle 2023 yılı ile karşılaştırıldığında bir basamak yükselerek 3’üncü sıraya çıkmıştır” dedi.



Narenciye ve bakliyatta birinci

Mersin’in ülke genelinden gösterilen tarım ve gıda sektörü performansına en fazla katkı sağlayan illerden olduğuna işaret eden Özdemir, “Bitkisel üretim değerinde 3’üncü sırada bulunan ilimiz meyve üretiminde 1’inci, sebze üretiminde 3’üncüdür. Narenciye ve bakliyat, Mersin’in ihracatına en fazla katkı yapan ürün gruplarıdır. İlimizde bakliyat üretimi yok denecek kadar az olmasına karşın, bakliyat iç ve dış ticaretinin ülkemizdeki merkezi ve dünyanın önde gelen merkezlerinden biriyiz. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ülkemiz bakliyat ihracatının yüzde 88’ini Mersin firmaları yapıyor. Narenciye ihracatının yüzde 41’i ve yaş meyve-sebze ihracatının yüzde 27’si de Mersinli firmalara ait. Mersin, her 3 ürün grubunda da ihracat lideri konumda” diye konuştu.



“Kısa vadede 35-40 milyar dolarlık ihracat mümkün”

Tarım ve Orman Bakanlığı stratejik planındaki, ‘Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artıracak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız verilmelidir’ şeklindeki hedefin yerinde bir amaç oluşturduğunu dile getiren Özdemir, “Bakanımız katma değeri yüksek üretime ve üretimde çeşitliliğin sağlanmasının önemine her platformda vurgu yapıyor. 2025-2027 Orta Vadeli Program, 12’nci kalkınma planı, cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi birçok plan ve programda da benzeri hedeflere yer veriliyor. Planlanan takvim çerçevesinde, bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan eylem planları istikrarlı bir şekilde yerine getirilirse, bakanımızın belirttiği üzere ilk adımda 35-40 milyar dolarlık tarımsal ihracata kısa vadede mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.