MTB Başkanı Özdemir, 14. Dünya Odalar Kongresi’ne katıldı

MERSİN/EKONOMİ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü ICC Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) 14. Dünya Odalar Kongresi’nde, 100 ülkeden 1000’i aşkın iş insanı bir araya geldi. Ana teması “İş dünyası, hükümet ve odalar ortaklığında kalkınma” olan ve üç gün süren kongre boyunca gerçekleştirilen oturumlarda küresel iş ortamının mevcut durumu, geleceğe yönelik fırsatlar ve riskler ile kapsayıcı kalkınma için atılması gereken adımlar ele alındı. Kongre kapsamında ayrıca, küresel ticarette yaşanan sorunlar, geleceğin iş ortamını şekillendirecek eğilimler, tedarik zincirlerinin daha etkin işlemesi için yapılması gerekenler, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital dönüşüm ve yapay zekânın iş hayatına entegrasyonu ile KOBİ’lerin güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı.



MTB Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, kongreye ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Dünya Odalar Kongresi, küresel ölçekte iş dünyasının mevcut durumunun analiz edilmesi, karşı karşıya olunan sorunların ele alınması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından son derece verimli geçti. Bu kapsamda, özellikle Borsamız üyelerinin ana faaliyet alanı olan tarım ve gıda sektörlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ülkemizin ve ilimizin ekonomik vizyonunu paylaşmanın yanı sıra uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişareler de gerçekleştirdik. Kongre kapsamında yapılan Dünya Odalar Yarışması’nda En İyi Oda İnovasyon Projesi kategorisinde dünya birincisi olan Ankara Ticaret Odası’nı ve En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi kategorisinde finale kalarak dünyanın en iyi üç odası arasında yer alan Denizli Sanayi Odası ile Eskişehir Sanayi Odası’nı bizlere bu gururu yaşattıkları için kutluyoruz.​ Ülkemiz heyetine öncülük eden TOBB ve WCF Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.