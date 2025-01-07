MTB Başkanı Abdullah Özdemir, kente sınıf atlatacak haritayı belirledi

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayınlanan ‘2024-2028 Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi Raporu’nu değerlendirdi. Çalışmaya göre 1’inci kategorideki İstanbul’un ‘küresel iller’ sınıfındaki tek kent olduğunu bildiren Özdemir, 2’nci kategorideki ‘potansiyel küresel iller’ arasında Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli’nin yer aldığını söyledi. Mersin’in ise ‘rekabetçi iller’ olarak belirlenen 3’üncü kategoride bulunduğunu aktaran Özdemir, sınıf atlayıp ‘potansiyel küresel iller’ grubuna yükselmek için devam eden ve henüz başlanmamış projelere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Uzun vadeli yatırımlarda daha fazla zaman kaybı yaşamak istemediklerinin altını çizen Özdemir, “Mersin Ana Konteyner Limanı ve Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi’nin akıbetinin belirlenmelidir. Turizm açısından, Mersin’in batısı yeni lokasyonlar oluşturmak üzere yatırımcılara açılmalı ve tarihi dokuyla uyumlu projeler desteklenmelidir. Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı konumuna gelecek Pamukluk’taki isale çalışmaları Devlet Su İşleri, arıtma çalışmaları büyükşehir belediyesi tarafından ivedilikle tamamlanmalıdır. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu planlanan takvim içerisinde bitirilmelidir. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yurtiçi sefer sayıları sıklaşmalı, özellikle yurtdışı direkt uçuş sayılarıyla charter seferleri artırılmalıdır” dedi.

“Mersin’in, güçlü yönleri daha verimli hale getirilmeli”

Raporda Mersin’in tarımda ön plana çıkan rekabetçi illerden biri olarak sınıflandırıldığını dile getiren Özdemir, “2024-2028 döneminde tarımsal üretimde katma değerli ürün üretiminin artırılması hedefi belirlenmiştir. Bu adımı oldukça olumlu karşılıyoruz. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin kent ekonomisi için lokomotif olduğu sektörümüzde, yıllardır talep ettiğimiz uygulamanın hayata geçmesi il hasılamızda sıçrama yaratacaktır. Diğer yandan Mersin, mekânsal gelişme açısından ülkemizin güneyinde üretim seviyesiyle dikkat çeken iller arasında gösterilmiş, orta ve yüksek teknolojili ürün imalatı ve ihracatının artırılması amaç olarak belirlenmiştir. Devletimizden beklentimiz, ülkemizin en fazla vergi ödeyen 6’ncı ili olan Mersin’in, güçlü yönlerini daha verimli hale getirecek ve gelişime açık sektörlerinde yeni yatırımlara yönelik bir yol haritası çizmesidir. Bu şekilde kentimiz ekonomisinin büyüme hızı, refah seviyesi, sosyal yaşantı kalitesi, istihdam ve GSYH’si ivme kazanacaktır” diye konuştu.