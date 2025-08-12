MTD Otomotiv, 100 bin dolap ve 1 milyon hava tankı üretecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



MTD Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Bülbül, Mersin’de 17 bin metrekare üzerine kurulu ana fabrikada hava tankı ile treyler dolaplarından oluşan 300’den fazla çeşidin üretimine devam ettiklerini söyledi. Dünyanın en büyük 10 treyler üreticisinin 6’sına çözüm ortaklığı sunduklarını belirten Bülbül; Knorr-Bremse, Riga ve Aspöck gibi önemli markaların da bayiliğini yürüttüklerini aktardı. Ürünlerinin yüzde 60’ını Almanya, İspanya, Portekiz, Çin ve Amerika başta olmak üzere birçok farklı ülkeye ihraç ettiklerinden bahseden Gökhan Bülbül, “Son 2 yıldaki makine yatırımlarıyla yüzde 100 büyüme sağladık. Devam eden çalışmaların sona ermesiyle yıllık 100 bin adet treyler dolabı ve 1 milyon hava tankı üretim kapasitesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Dolaplarda standart üretimin yanında müşterilerimizin özel taleplerine yanıt verirken, hava tanklarında ise hacmimizin yüzde 15’ini Mercedes-Benz ve MAN gibi markalarda satış sonrası pazarların hizmetine sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde OEM ürün imalat ve tedarikine başlamayı hedefliyoruz. Gelecekte motorlu araç üretimine de başlayacağız” dedi.



Şirket içi ihracat rakamlarının koronavirüs pandemisi sonrasında gelen siparişlerle artışa geçtiğini anlatan Gökhan Bülbül, sahip olduğu lojistik avantajlar dolayısıyla Mersin’i üretim üssü olarak seçtiklerini ifade ederek, kara modlarıyla Avrupa’ya 1 haftada teslimat yapabildiklerini dile getirdi.



Çevresel belgelendirme sürecini tamamladı

Değişen ve dönüşen dünyaya uyum sağlama noktasında da projeler yürüttüklerine işaret eden Gökhan Bülbül, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik olarak 1.2 MW enerji kapasiteli GES yatırımımızı bu yılın başında tamamlamıştık. İmalatta kullandığımız enerjiden çok daha fazlasını doğaya saygılı şekilde üretiyoruz. Çevresel belgelendirme sürecini tamamladık. Üretimden arta kalan atıkları geri dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırıyoruz” diye konuştu.



Sakarya’da bir montaj tesisi ve Konya’da ticari merkezlerinin bulunduğunu kaydeden Gökhan Bülbül; hakları satın alınan bir ürünü önümüzdeki sene Almanya Hannover’de düzenlenecek IAA Transportation Fuarı’nda sergileyeceklerini sözlerine ekledi.



