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MTOSB Başkanı Tekli: TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidir

Adana'daki TEKNOFEST’i gelecek kuşakların fikirlerini hayata geçirdiği inanılmaz bir organizasyon olarak değerlendiren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, “Festivalin bölgemizde düzenlenmesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın içindeki girişimci ruhu ortaya çıkarmak adına büyük önem taşıyor” dedi.

Haber Merkezi
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MTOSB Başkanı Tekli: TEKNOFEST Türkiye’nin geleceğidir
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MERSİN / EKONOMİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) açılışında yer aldı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamayla organizasyonu değerlendiren Sabri Tekli, etkinlikle inovatif fikirlere sahip gençlerin önünün açılacağını vurguladı.

Bugün festivale ziyaretçi olarak katılan gençlerin, ilerleyen yıllarda bu platformda muhakkak girişimci olarak yer alacağını dile getiren Tekli, “Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluş paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST’in bölgemizde organize edilmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın içindeki girişimci ruhu ortaya çıkarması adına büyük önem taşıyor. Bu sadece bir festival olarak değil, Türk gençliğinin geleceğine şekil veren bir gençlik hareketi olarak değerlendirilmeli” diye konuştu.

Festival’in Adana ve Mersin ekonomisine de fayda sağladığına dikkat çeken Sabri Tekli, “Adana’daki tüm oteller doldu, kafileler Mersin’deki otellere yerleşti. TEKNOFEST’in Mersin’de de gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Bu anlamda yapılacak her türlü çalışmaya tüm desteğimizi vermeye hazırız” ifadesini kullandı.

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