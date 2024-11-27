MTOSB, demiryolu bağlantı hatlarına kavuşuyor, genişleme tarafında yeni yatırımlar yolda

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verip son gelişmeleri aktardı. Hayata geçirdikleri projelerle değer üretmeye devam ettiklerinin altını çizen Sabri Tekli, OSB’yi hem fiziksel hem de nitelik olarak genişletecek yeni planların hızla devreye alındığını vurguladı. En dikkat çeken konuların başında demiryolu bağlantı çalışmalarının geldiğini kaydeden Tekli, “Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile yaptığımız iyi niyet anlaşmasında; 1 ve 4’üncü bölgemiz bir lokasyon, 2 ve 3’üncü bölgemiz ise ayrı bir lokasyon olmak üzere 2 kılçık demiryolu hattını projeye koydurduk. Müracaatımızı yaptık, MIP de projeyi üstlendi. Limandaki konteyner yükünün ciddi bir kısmını OSB firmaları oluşturuyor. Demiryolu hatlarının önüne de 250 bin metrekarenin üzerinde gümrüklü kara terminali kuracağız. Sanayicimizin konteynerlerini bölgede depolama için girişimlerimiz var” dedi.







5’inci bölge en fazla 2 yıla hazır

MTOSB’yi şehrin yapısına zarar vermeyecek şekilde büyütmeye çalıştıklarına dikkat çeken Tekli, yeni yatırım alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. 5’inci bölgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını aktaran Tekli, “5’inci bölgedeki arazinin yüzde 50’si OSB’mize ait. 360 hektarlık bölgede kamulaştırma sorunu yaşayacağımızı sanmıyorum. En fazla 2 yılda burayı ayağa kaldırıyoruz. Bölgemiz tamamlandığında 50 bin çalışanı burada görmek istiyoruz. Burası onaylandıktan sonra yeri hazır olan 6’ncı bölge için çalışacağız” diye konuştu.



Yüksek hacimli firmalar geliyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete girmesiyle bölgeye talebin arttığını ifade eden Tekli, “Büyük firmalardan talep alıyoruz. 5’inci bölgeyi en az 50 bin metrekare olmak üzere yüksek işlem hacimli firmalara vermek için bekliyoruz. Planlardan sonra firmaların ismini duyabilirsiniz. Yaklaşık 12 bin kişinin çalışacağı beyaz eşya fabrikası Awox’un 140 dönümlük arazide 600 milyon dolarlık yatırımla üretime geçmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Savunmadan eğitime seferberlik

MTOSB olarak bugüne kadar hiçbir kredi kullanmadıklarının altını çizen Tekli, tüm gelişimin öz kaynaklarla yönlendirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Kümelenmiş sanayiyle kentimize kaynak kazandıran bir yapı geliştirdik. Firmalarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Savunma sanayisinde kısa sürede ciddi bir yol aldık. Bunları yaparken eğitim konusunu en üst noktada tuttuk. Bölgemizdeki lise ve meslek yüksekokulu büyük ilgi görüyor. 2 ve 3’üncü bölgedeki okul alanına ek 24 dersliğin temelini atmak üzereyiz. Çevre köylerde yaşayan çocuklar için de bir okul projesi yürütüyoruz. Tüm bunlardan bağımsız, her alanda teknolojinin imkânlarından faydalanıyoruz. Sanayi bölgelerinde büyük kayıplara yol açan yangın vakalarına zamanında erişim ve müdahale için altyapımızı geliştirdik. İtfaiye teşkilatımız bir vakaya en geç 4 dakikada müdahale edebiliyor. Dronelerle havadan söndürme çalışması için teknoloji firmalarıyla işbirliği içindeyiz.”