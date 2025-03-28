MTOSB, enerjisinin 4’te 1’ini güneşten karşılıyor

MERSİN/EKONOMİ



MTOSB Başkanı Sabri Tekli, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bölge Müdürü Halil Yılmaz, müdür yardımcıları Pınar Özal Kanık ve Hasan Çay’ın da yer aldığı görüşmede OSB’deki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Sabri Tekli, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına büyük özen gösterdiklerinin altını çizdi. Küresel ısınmanın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği dünyada temiz enerjinin zaruri bir hal aldığını vurgulayan Tekli, “Bölgemizde önemli bir yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirdik. Bugün üretimde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin yüzde 24’ünü güneş enerji santrallerinden (GES) karşılıyoruz. Bu oranla geçtiğimiz aylarda ‘Yeşil OSB Belgesi’ almaya hak kazanmıştık. Önümüzdeki dönemde GES yatırımlarını sürdürerek hem temiz hem de ucuz enerji kullanımını artıracağız” dedi.



“Makinede yerlileşme oranını arttırılmalı”

Makine olgusunun sanayi bölgeleri için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Sabri Tekli, “Fuarlara katılım sağlayarak makine teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bölgemizdeki birçok tesis yurt dışı makinelerle kurulmuş. Bu üzücü bir durum. Makinelerde yerli üretime geçilmesi gerek. Makine sanayisinde yerlileşme oranını arttırmalıyız. Mersin’de makine mühendisliği bölümünde okuyan tüm öğrencilerimizi bölgemize davet ediyoruz. Ülkemiz savunma sanayi sektöründe hızla ilerliyor. Fakat üretim hatlarında, sanayi makinaları konusunda o hızı yakalayamadık” diye konuştu.



Makine mühendisliği öğrencilerinin bölümü tanıyabilmeleri için OSB’lerdeki fabrikalara geziler düzenlediklerinden bahseden İsmail Oğuz ise çeşitli etkinliklerle gençlerin önünü açmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.