MTOSB sosyal tesisine Ramazan Ayı’nda anlamlı açılış

MERSİN/EKONOMİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) gelenekselleşen iftar yemeğine Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Veysel Memiş, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan başta olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı.



Ahmet Kayacı, Ali Fıstık ve Ali Tel hocaların Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, oruçların açılmasıyla devam etti. Katılımcıları selamlayan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, “Dinimizin gereği sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan Ayı’nı bir kez daha sanayicilerimizle karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle MTOSB sanayicilerimizin ve bölge müdürlüğümüzün kullanımı için yapılan 200 kişi kapasiteli sosyal tesisimizi de böyle anlamlı bir iftar yemeğiyle kullanıma açmış olmak bizlere gurur verdi” dedi.