MTSO 29. Komite’de Kırmızı Liste’den “sektörel temsil ve ticaret ağı” vurgusu

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MTSO 29. Komite’de seçim çalışmalarını sürdüren Kırmızı Liste, kırtasiye, matbaa, reklam, basın-yayın ve ilgili hizmet sektörlerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik ortak bir çalışma programı hazırladı. Kırmızı Liste’nin Meclis Üyesi Adayı Yasemin Toklucu, komitenin geniş bir sektör yelpazesini kapsadığına dikkat çekerek, temsil adaletini sağlamak amacıyla farklı alt sektörlerden isimleri aynı listede buluşturduklarını söyledi.

Her alt sektörden temsil

Kırmızı Liste’nin kadrosunda farklı faaliyet alanlarından sektör temsilcilerinin yer aldığını belirten Toklucu, ekipte Nil RTV’den Nil Sezer, Kitapsan’dan Hasan Söyümez, Kılınçoğlu Kağıt’tan Recep Kılınçoğlu, İnci Yapım’dan Fatma Aydın, Mersin Global Ajans’tan Hakan Koçman ve Radyo Çetin’den Hasan Telefon’un bulunduğunu kaydetti. Sektörlerin ekonomik dalgalanmalardan hızlı etkilendiğini aktaran Toklucu, farklı iş kollarının ihtiyaçlarının aynı olmadığını ve komite çalışmalarında bu farklılıkların dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Öncelik maliyetler ve dijitalleşme

Kırmızı Liste’nin çalışma programında girdi maliyetleri ve dijital dönüşümün öne çıktığını aktaran Toklucu, özellikle kağıt ve teknolojik altyapı maliyetlerinin işletmeler üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu söyledi. Toklucu, alt sektörlerin ham madde ve donanıma daha uygun maliyetlerle ulaşabilmesi için ortak stratejiler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, işletmelerin değişen teknoloji ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Üyeler arasında ticaret ağı kurulacak

Kırmızı Liste’nin hedefleri arasında komite üyeleri arasındaki ticaretin artırılması da yer alıyor. Toklucu, aynı komite çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin birbirleriyle daha fazla ticaret yapmasını sağlayacak bir ağ oluşturmak istediklerini anlattı. Üyelerin birbirlerinin ürün ve hizmetlerinden daha fazla yararlanmasının sektör içindeki dayanışmayı güçlendireceğini belirten Toklucu, bu yapının aynı zamanda işletmelere yeni ticari fırsatlar yaratacağını kaydetti. Toklucu, işletmelerin KOSGEB, kalkınma ajansları ve Avrupa Birliği fonlarından daha fazla yararlanabilmesi için oda bünyesindeki danışmanlık ve yönlendirme süreçlerinin daha etkin hale getirilmesini hedeflediklerini de belirtti.

Toklucu, Kırmızı Liste’nin tek bir meslek grubunun değil, 29. Komite çatısı altında yer alan tüm sektörlerin ortak listesi olduğunu belirterek, seçimlerde sektör temsilcilerinin desteğini istedi.