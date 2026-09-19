MTSO Başkanı Çakır ile birlikte 41 kişi tutuklandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Eski Başkanı Ferhat Gürüz ve beraberindeki 3 kişinin de aralarında bulunduğu 41 şüpheli, yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı