MTSO Başkanı Çakır: Vergi, üreteni cezalandıran bir şekle bürünmemeli

MERSİN / EKONOMİ

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yeni vergi paketi düzenlemesini değerlendirdi. Çalışmayla alakalı netleşmiş bilgi olmadığını dile getirerek, paketin içeriğini tam olarak bilemediklerini kaydeden Çakır, “Vergi paketindeki şeffaflık, yalın ve uygulanabilir bir vergi sistemi, vergi tabanının genişletilmesi, vergide adalet, kayıt dışıyla mücadele, dolaylı vergilerin azaltılması gibi genel düzenleme başlıkları çok güzel ama bunlarla ilgili net olarak nelerin yapılacağı bilgisi yok. Tüm toplumu, üreteni, katma değer yaratanı, çalışanı ezmeyen, ülkenin ekonomik sorunlarında dahli ve payı olmayan bu çevreleri vergiyle yok etmeyen bir paket bekliyoruz. Yoksa konuya sadece cezaların arttırılması, tahsilatın artması, hasılat takibi gibi sorunun kökü olmayan çözümlere odaklanılacaksa bu paket şifa olmaz, kamu maliyesinde sadece günü kurtarır” dedi.

Bedel ödetmemeli, teşvik etmeli

Vergi paketinin sadece sorun yaşayan kamu maliyesini korumaya yönelik olmayıp iş dünyası başta olmak üzere, tüm topluma nefes aldırıp ekonomiyi güçlendirecek bir sonuç vermesi gerektiğinin altını çizen Çakır, “Yoksa bozulan ekonominin sadece bir kesime bedel ödeterek toparlanması gibi bir çözüm sürdürülebilir olamaz. Orta ve uzun vadede ekonomiye, kamu maliyesine ve topluma zarar verir. Elbette vergi kaçıranlara izin verilmemeli ve cezalandırılmalı. Kayıt dışına izin verilmemeli, sürekli aflarla düzenli vergisini ödeyenlere haksızlık yapılmamalı, vergi ödememek ödüllendirilmemeli. Üretiyor, kazanıyor ve ihracatla değer yaratıyor diye tüm bedel tek bir kesime ödetilmemeli. Vergi, üreteni cezalandıran bir şekle bürünmemeli. Anlamlı, ekonomiye ve topluma değer katacak, kayıt dışını önleyecek, verginin tabana adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir paket bekliyoruz. Sektörlere zarar vermeyen, aksine kaldıraç olan bir paket bekliyoruz. Vergi barışını asla sağlamadığını gördüğümüz aflar yerine, oranları makul düzeye çekerek, vergiyi tabana yayan bir düzenleme bekliyoruz” diye konuştu.