MTSO Başkanı Çakır: Yeni ekonomi havzaları ulusal bir güvenlik konusudur

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, yeni ekonomi havzalarına dönük görüşlerini paylaştı. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinin Marmara Bölgesi’ne sıkışan üretimle gerçekleşmeyeceğini belirten Çakır, bu şekilde üretim, ihracat ve istihdama dayalı bir büyümenin sürdürülemeyeceğini kaydetti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 60’ını kapsayan Marmara’nın ülke için önemini vurgulayan Çakır, “Tüm ekonomik değerlerin bir bölgeye sıkıştırılması, bölgede büyük bir depremin kapıda olduğu bir dönemde yeni yatırımlarının hala buraya yapılması akılcı değil” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremler gibi büyük bir felaketin Marmara’da yaratacağı olumsuz etkiyi tahmin edemediklerine dikkat çeken Çakır, konunun ulusal güvenlik meselesi olarak ele alınmasını, yeni, katma değerli ve deprem güvenli ekonomi bölgeleri oluşturulmasına daha çok destek verilmelisini istedi.

“’Orta Anadolu Sanayi Havzası’ Türkiye ekonomisinin geleceğidir”

MTSO olarak uzun süredir ‘Doğu Akdeniz Ekonomi Havzası’ adıyla, Marmara’ya alternatif oluşturacak yeni bir ekonomi bölgesini gündemde tutmaya çalıştıklarını anlatan Çakır, konuya ilk sahip çıkan isimlerden olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, ‘Orta Anadolu Sanayi Havzası’ projesiyle bu vizyonu genişlettiğini aktardı. Bu koridorla Anadolu’nun Mersin ve İskenderun’la buluşacağına işaret eden Çakır, “Çukurova Bölgesi tarım, lojistik ve tarıma dayalı sanayinin başkentidir. 2023 rakamlarıyla Mersin ve Adana’nın dış ticareti 30 milyar dolara yaklaştı. Çukurova hinterlantını oluşturan Doğu Akdeniz Ekonomi Havzası illerinin toplam dış ticareti 70 milyar doları aştı. Bölgede Türkiye’nin en büyük limanına ek, onlarca liman var. Bölge onlarca üniversite, teknopark, OSB, deniz-demir, hava ve karayolu bağlantılarına sahip. Tüm bunlar Çukurova ile başlayıp Doğu Akdeniz Ekonomi Havzası ile devam eden ve bugün ‘Orta Anadolu Sanayi Havzası’ realitesini ortaya koyan göstergelerdir” diye konuştu.

Tüm kentlere birliktelik çağrısı yaptı

Orta Anadolu Sanayi Havzası’yla ekonomiye yeni bir Marmara’nın ilave edileceğini söyleyen Çakır, üretim, ihracat ve istihdam rakamlarıyla yeni bir Marmara oluşacağının altını çizerek, “Çukurova, Doğu Akdeniz ve Orta Anadolu Sanayi Havzası temelinde başlatılan birçok proje, devletimizin de bu yönde adımlar attığını gösteriyor. Sorun sürecin yavaş gitmesi ve iller arasında tam koordinasyon yaratılamamasıdır. Bölge illerinin rakip olduğu anlayışı bırakılmalı, konuya bölgesel bir yatırım temelinde bakılmalıdır” ifadesini kullandı.