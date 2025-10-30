  1. Ekonomim
MTSO Başkanı Çakır: “Zirai don zararının ödemeleri çiftçiye can suyu oldu”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, zirai don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Çakır, “Bu konuda üreticilerin uğradığı zararın telafisi için çağrıda bulunduk ve kısa sürede bu zararın karşılanacağı, hatta tarım sigortası olmayanların bile zararının telafi edileceği kararı açıklandı. Geçtiğimiz hafta zirai don zararına uğrayan üreticilere ödemeleri yapılmaya başlandı. Bu ödemeler çiftçiye can suyu olacaktır” dedi. Çakır; “Kış döneminde Akdeniz Bölgesinde, özellikle Anamur’dan Mersin merkeze, Tarsus’tan İskenderun’a kadar olan bölgede, hava sıcaklıklarının bazı yerlerde eksi 8’lere kadar düşmesinden dolayı ciddi zirai don olayları meydana gelmişti. Bu aşırı soğuklar ve yarattığı don olayı özellikle sert çekirdekli meyvelere ciddi zararlar verdi.  Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm tarım dinamiklerini bir araya getirdik ve üreticinin uğradığı zararı yerinde tespit ettik, üreticinin sesini Tarım Bakanlığımıza duyurduk. Mersin Valimiz başta olmak üzere, Mersin milletvekillerimiz konuya özen gösterdi ve sahiplendi. Bu konuda üreticilerin uğradığı zararın telafisi için çağrıda bulunduk ve kısa sürede bu zararın karşılanacağı, hatta tarım sigortası olmayanların bile zararının telafi edileceği kararı açıklandı. Geçtiğimiz hafta zirai don zararına uğrayan üreticilere ödemeleri yapılmaya başlandı, paralar çiftçilerin hesaplarına yattı” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı başta olmak üzere çözümün tüm paydaşlarına teşekkür eden Çakır, ödemelerin çiftçiye can suyu olacağını vurguladı.

