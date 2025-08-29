MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır: “Sermayemiz eriyor, rekabet edemiyoruz”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, ağustos meclis toplantısında ülke ekonomisini ve odanın çalışmalarını değerlendirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki makasın giderek büyüdüğünü kaydeden Çakır, döviz fiyatlarının düşük kalması nedeniyle Türkiye’nin ithalat cenneti olduğunu söyledi. Bir dış ticaret kenti olan Mersin’de dövizle iş yapan birçok sektörün olumsuz etkilendiğini vurgulayan Çakır, “Henüz enflasyon hedeflerine ulaşılmadı. Merkez Bankası rezervlerindeki artışı olumlu görüyoruz. Mevcut durumda yüksek enflasyon nedeniyle üretici firmaların sermayesi eridi. Düşen talepler, artan kredi ve girdi maliyetleri nedeniyle rekabet her geçen gün zorlaşıyor” diye konuştu.



Zirve sonrası başkentte yakın takip

Geçen aylarda düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi’nde başarılı bir yol haritası çizildiğini aktaran Çakır, “Sonuçları Ankara’da takip etmek için ‘Odak Çalışma Grupları’ oluşturuldu. Lojistik, tarım, turizm, sanayi, iş melekleri, meslek eğitimi, yeşil ve dijital dönüşüm ile uluslararası ticareti geliştirme konu başlıklarında gruplar var. İlgili kurum ve kuruluşların da içinde yer aldığı bu gruplara meclis üyeleri, komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin dâhil olmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.



Bankalara seslendi: ‘Sektöre kötü muamelesi yapmayın’

Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların zirai don nedeniyle yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Çakır, şöyle devam etti: ‘Firmalarımız alması gereken krediye ulaşamıyor. Tarımın asıl bugün desteklenmesi önemli. Sektörle ilgili bir sorun oluşunca bankalar firma seçmeden tümüne krediyi kapatıyor. Bankalara sesleniyorum; sektörün tamamına kötü firma muamelesi yapılmamalı. Kredibilitesi olan firmalara kredi verilmeli. Aksi halde Mersinli üreticinin ilaç alamayacak, satamayacak duruma gelmesi tüm ülke tarımını olumsuz etkileyecek. Enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir süreçte tarım sektörüne zarar verirsek Türkiye’ye zarar vermiş oluruz.”