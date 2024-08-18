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MTSO, kendi dijital dönüşüme hazırlıyor

Dijital dönüşümünü destekleyecek çalışmalarını sürdüren MTSO’da; kobot robotlama dili uzmanlığı, kobot programlanması ve çalıştırılması konularında uzman bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Endüstriyel Kobot Operatörlüğü Eğitimi verildi.

Haber Merkezi
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MTSO, kendi dijital dönüşüme hazırlıyor
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MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinatörlüğü, Mersin Üniversitesi ortaklığı ve Girişimci İş Kadınları Derneği işbirliğinde yürütülen ve 12 ay sürecek olan ‘Mersin İlinde Geleceğin İşlerine Yönelik Teknoloji Tabanlı Uygulamalı Eğitim Merkezinin Kurulması’ projesi hayata geçirildi.

Bu kapsam dijital dönüşüm yol haritasını oluşturan kent, geleceğin işlerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitimlere başladı. MTSO bünyesindeki Atölye1886’da gerçekleşen ‘Uygulamalı Kobot Eğitim Programı sürecinde robot, kobot kullanımını öğrenen katılımcılar yine geleceğin meslekleri arasında bulunan robot ve kobot servis ve sorun giderme eğitimini de aldı. Toplamda 150 kişinin kobot ve robot operatörlüğü alanında yetiştirileceği bu eğitim programıyla geleceğin mesleklerinde sertifikalı bireylerin Mersin’e kazandırılması, aynı zamanda dijital dönüşüm çalışmalarına başlayan sanayi firmalarının talep ettiği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan kursiyerlerin AB’de geçerli robot operatörlüğü mesleki yeterlilik belgesi alması için ön çalışmalara başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla robot-kobot eğitimlerinde başarılı olan katılımcılara belgelendirme çalışmaları da yapılacak. Proje kapsamında AR/VR uygulamalarıyla farklı sektörlere yönelik veri madenciliği uzmanlığı, dijital dönüşüm uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, e-ticaret ve mikro ihracat uzmanlığı ile grafik tasarım uzmanlığı olmak üzere 6 farklı alanda daha eğitim verilecek.

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