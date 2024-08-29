MTSO meclisinden ortak karar: Alata kırmızı çizgimizdir

MERSİN/EKONOMİ

MTSO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Oturumun son bölümünde Erdemli ilçesinde birinci derece doğal sit alanı üzerinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü’nün yapılaşmaya açılacağı iddiaları masaya yatırıldı. Alata’nın kumsal veya arazi olmanın ötesinde önemli bir konu olduğunu vurgulayan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Alata doğal bir sit alanıdır, bu değiştirilemez. Alata; meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri, bağcılık, arıcılık, tarım ekonomisi, su kaynakları, bitki sağlığı, biyo-çeşitlilik, genetik kaynaklarla eğitim-yayın konularında uygulamalı tarımsal araştırmalar yapıyor. Bahçe kültürleri alanında milli koleksiyonlarına sahip enstitüde 25 sebze ve meyve türünde, yaklaşık bin 150 çeşitle 3 bin 500 saf hat muhafaza ediliyor. Enstitü sahip olduğu doğal flora ve faunasıyla, doğal kumul alanları ve eko tonlarıyla, araştırma, üretim ve eğitim görevlerinin yanı sıra canlıların doğal yaşama ortamları nedeniyle bio-çeşitliliğin en iyi örneğini oluşturuyor. Bu özelliğinden dolayı 9 Ekim 2000’de birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edildi” dedi.

“Akılcı, ahlaki ve insani değil”

Alata’nın Türkiye değeri olduğunun altını çizerek, konunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğuna işaret eden Çakır, “Tüm gelişmiş ve dünya, zengin ülkeler gıda krizlerine hazırlık yaparken, küresel ısınmaya karşı önlemler alırken, biz bu tehlikelere karşı en önemli silahlarımız olan bilim, Ar-Ge, araştırma ve inovasyon merkezlerimizin arazilerine göz dikiyoruz. Bu akılcı, ahlaki ve insani değil. MTSO’nun başta Alata olmak üzere, benzer değerlerimizin korunması konusunda görüşü bellidir. Mersin iş dünyası sürdürülebilir bir ekonominin peşindedir. Yıkıcı değil, yapıcı bir ekonominin izindedir” diye konuştu.

Meclis, sit özelliğinin kaldırılmasına karşı

Oy birliğiyle kabul edilen ortak karar metninde şu ifadeler yer aldı: “Alata’nın statüsü ve lokasyonu korunarak, araştırma kapasitesi ve fiziksel alt yapısı daha da geliştirilerek devam etmesi Mersin, bölge ve ülke tarımı için hayati bir konudur. MTSO meclisi, Alata’nın tüm alanlarının mevcut amaçları dışında yapılaşmaya açılmasının ve sit alanı statüsünden çıkarılmasının ekonomik gerçekliklere, hukuka, yürürlükteki mevzuata, devletimizin kalkınma strateji ve hedeflerine ve her şeyin üstünde kamu yararına uygun olmadığı görüşündedir. Meclis, Alata’nın yerinde korunması ve daha da geliştirilmesini, ulusal bir güvenlik meselesi düzeyinde görmekte ve enstitünün eğitim, araştırma, uygulama ve Ar-Ge kapasitesinin, fiziksel imkânları da yenilenerek devam etmesini desteklemektedir. MTSO meclisi Alata ve sahip olduğu arazilerin başka hiçbir amaçla kullanılmasına, sit özelliğinin kaldırılmasına taraf değildir.”