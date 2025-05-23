MTSO, sanayicileri yeşil dönüşüme hazırlayacak

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinesinde geliştirilen Odak Mersin Projesi’ndeki ‘Sanayi ve Teknoloji Odak Çalışma Kurulu’nca gündeme getirilen ‘Mersin 1. Sanayi Zirvesi’nde masaya yatırılacak olan konu başlıkları, MTSO meslek komite üyelerinin katıldığı toplantıda görüşüldü. Toplantının açılışında sanayi sektörünün mevcut duruma ilişkin genel bir değerlendirme yapıp MTSO’nun yeşil dönüşüm konusunda verdiği hizmet ve destekleri aktaran MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ihracatçı sanayicileri 1 Ocak 2026’dan itibaren devreye girecek Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerine bugünden hazırlamak istediklerini söyledi. Çalışmalarını erken tamamlayan firmaların rekabet gücünü artırıp avantajlı konuma geçeceğini vurgulayan Çakır, “Ülkemiz sanayi üretiminde son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Çin’den İtalya’ya kadar en büyük sanayici ülke Türkiye. Güçlü bir sanayi kültürümüz var ama bu çizgiyi koruyabilmemiz önemli. 2026’dan sonra yepyeni bir süreç bizi bekliyor ve hazır olan kazanacak” dedi. Bu doğrultuda MTSO olarak konularında uzman mühendis ve mentör ekiple sahaya indiklerini kaydeden Çakır, “Oluşturduğumuz ekip sanayicilerimizle birebir görüşüp yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, robotik üretimden karbon ayak izini düşürmeye kadar birçok konuda danışmanlık ve uygulama desteği veriyor” dedi.



Masa başından teori anlatmak yerine direkt sahada firmalarla beraber olduklarını kaydeden Çakır; “Amacımız AB, TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili bakanlıkların yeşil ve dijital dönüşüm konusunda verdikleri desteklerden daha fazla firmanın yararlanmasını sağlamak. 2026 yılında tamamlanacak destek fırsatının kaçırılmaması için firmaların yanında olacağız” ifadesini kullandı.