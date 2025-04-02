MTSO ve MÜSİAD’ın ‘boykot’ değerlendirmesi

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, ülke ekonomisinin siyasetin üstünde yer aldığını vurguladı. Üretim ve hizmetlerin hiçbir partiye, toplumun hiçbir özel kesimine veya bir inanca ve ideolojiye ait olmadığının altını çizen Çakır, “Yasal ve meşru hukuk zemininde, demokratik ve akılcı protestolar herkesin yasal hakkıdır. Ancak, 85 milyonun, işine, aşına, genel ekonomiye zarar verecek, sadece ses getirmesi uğruna büyük yararı yok sayan kararların ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi adına bir yarar getireceğine inanmıyoruz. Çünkü yapılması istenen boykot kararı, amaçlanan hedefle ilgili değildir. Milletimizin arif anlayışına güveniyor ve sağduyu öneriyoruz. Emek de, ekmek de hepimizindir, zarar vermeyelim” dedi.



“Bugün, alın terimize ve emeğimize sahip çıkma günüdür”

Ülkedeki ekonomik istikrarı ve üretim gücünü zayıflatmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durduklarını kaydeden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı M. Sait Kayan ise şöyle konuştu: “Boykot çağrıları esnafımızın, sanayicimizin, girişimcimizin ve işçimizin emeğini hedef alan bir yaklaşımdır. Ekonomi bir milletin ortak emeği, alın teri ve geleceğidir. Bizler sadece ekonomik kalkınmaya değil, alın terinin, emeğin ve üretimin kutsallığına da inanıyoruz. Ekonomik bağımsızlığımız, dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli üretimle güçlenmektedir. Bugün, alın terimize ve emeğimize sahip çıkma günüdür. Tüm vatandaşlarımızı yerli üretim yapan firmalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.”