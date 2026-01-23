MTSO’dan KKTC’ye ekonomik işbirliği odaklı ziyaret

Programın ilk gününde MTSO Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması dolayısıyla heyet, hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Mersin iş dünyası ile KKTC iş insanları arasında ticari ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması yönündeki planlanan projeler Cumhurbaşkanına aktarıldı.

Ziyarette; belirlenen öncelikli sektörlerde master planlar oluşturulmasının, bu planlar doğrultusunda somut, ölçülebilir ve ayakları yere sağlam basan adımlar atılmasının önemi vurgulandı. Katma değer yaratan, üretimi ve ihracatı destekleyen işbirliklerinin artırılması gerektiği ifade edildi.