MTSO’dan KKTC’ye ekonomik işbirliği odaklı ziyaret

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ekonomik işbirliğini güçlendirmek ve bölge ekonomisini ortak projelerle geliştirmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir dizi temasta bulundu.

Programın ilk gününde MTSO Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması dolayısıyla heyet, hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede, Mersin iş dünyası ile KKTC iş insanları arasında ticari ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması yönündeki planlanan projeler Cumhurbaşkanına aktarıldı.

 MTSO’dan KKTC’ye ekonomik işbirliği odaklı ziyaret - Resim : 1

Ziyarette; belirlenen öncelikli sektörlerde master planlar oluşturulmasının, bu planlar doğrultusunda somut, ölçülebilir ve ayakları yere sağlam basan adımlar atılmasının önemi vurgulandı. Katma değer yaratan, üretimi ve ihracatı destekleyen işbirliklerinin artırılması gerektiği ifade edildi.