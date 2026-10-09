MTSO’NUN YENİ BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda 9 Ekim’de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. Serdar Yıldızgörer, Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

DEİK Türkiye–Güney Sudan İş Konseyi Başkanı ve Dicle Group Genel Müdürü olan Yıldızgörer, yeni dönemde üyelerin ihtiyaçlarını ve Mersin’in ekonomik gelişimini çalışmalarının merkezine alacaklarını belirtti. Yıldızgörer, sanayicinin, tüccarın, üreticinin, ihracatçının, lojistikçinin ve girişimcinin taleplerini takip eden, çözüm için sorumluluk üstlenen bir anlayışla çalışacaklarını söyledi.

GEÇMİŞ YÖNETİMLERE TEŞEKKÜR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev yapan geçmiş yönetimlere, oda üyelerine ve Mersin’e kazandırdıkları değerler için teşekkür eden Yıldızgörer, kentin bugün ulaştığı ekonomik güce katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Yıldızgörer, bu birikimi daha ileri taşımak, mevcut yatırımlara yenilerini eklemek, üretimi ve istihdamı büyütmek için çalışacaklarını belirtti. Yıldızgörer, Mersin’in gelişmesi ve yeni yatırımlarla güçlenmesi için kurumlarla ve iş dünyasıyla iş birliği içinde hareket edeceklerini ifade etti.

DAHA ÇOK DİNLEYEN, DAHA ÇOK ÇALIŞAN BİR ODA

Üyelerin günlük sorunlarına çözüm üretmenin temel öncelikleri olduğunu söyleyen Yıldızgörer, daha çok dinleyen, daha çok çalışan ve sorumluluk alan bir oda yönetimi için çalışacaklarını kaydetti.

Odanın başarısını yapılan toplantı sayısıyla değil, üyelerine ve Mersin’e kazandırdığı değerle ölçeceklerini belirten Yıldızgörer, sektörlerin ihtiyaçlarını doğrudan takip edeceklerini söyledi. Yıldızgörer, işletmelerin karşılaştığı sorunları ilgili kurumlara taşıyacaklarını ve çözüm süreçlerini sonuç alınana kadar izleyeceklerini ifade etti.

KAZANAN MERSİN İÇİN ÇALIŞACAKLAR

Kazanan Mersin anlayışının yeni dönem çalışmalarına yön vereceğini belirten Yıldızgörer, Üreten Mersin, Dünyaya Satan Mersin, Yatırım Çeken Mersin, Birlikte Kazanan Mersin, Lojistik Üs Mersin ve Geleceğini Planlayan Mersin başlıkları altında hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

Yıldızgörer, üretimin desteklenmesi, ihracatın artırılması, yeni yatırımların kente kazandırılması ve sektörler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydetti. İşletmelerin nitelikli çalışan ihtiyacına, verimliliğine, dijital ve yeşil dönüşümüne yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten Yıldızgörer, üniversitelerin bilgi birikimini işletmelerin ihtiyaçlarıyla buluşturacaklarını ifade etti.

MERSİN’İ DAHA İLERİ TAŞIYACAKLAR

Mersin’in liman, serbest bölge, sanayi, tarım ve lojistik gücünü büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Yıldızgörer, ulaşım ve sanayi altyapısı ile büyük yatırımlar konusunda kentin önceliklerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Merkezi hükümet ve ilgili kurumlarla sürekli iletişim içinde çalışacaklarını ifade eden Yıldızgörer, Mersin’in ticaretin üssü olması ve kentteki ticaretten doğan değerin daha büyük bölümünün Mersin’de kalması için sorumluluk üstleneceklerini söyledi. Yıldızgörer, üyelerle ve kentin bütün kurumlarıyla ortak akıl etrafında buluşarak Mersin’i daha ileri taşımak için çalışacaklarını vurguladı.