MTV’de 2026 tarifesi: Yeni yılda araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 2026 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranlarını yüzde 18,95 oranında artırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğde Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 18,95 oranında artırıldığı belirtilerek, motorlu taşıtlar için vergi tarifeleri belirlendi.
Binek ve arazi araçları
- Otomobil, Kaptıkaçtı ve Arazi Taşıtları (1300 cm³ altı): 593 TL ile 6.902 TL arası.
- Otomobil, Kaptıkaçtı ve Arazi Taşıtları (1301 - 1600 cm³ arası): 1.181 TL ile 12.028 TL arası.
- Yüksek motor silindir hacmi bulunan taşıtlar: 2.113 TL'den 274.415 TL'ye kadar.
Motosikletler
- Motosiklet (100 - 250 cm³ arası): 136 TL ile 1.069 TL arası.
- Yüksek silindir hacmi bulunan motosikletler: 13.876 TL'ye kadar.
Ticari ve özel amaçlı taşıtlar
- Minibüsler: 2.214 TL ile 6.875 TL arası.
- Panelvan ve Motorlu Karavanlar: 3.398 TL ile 13.876 TL arası.
- Otobüs ve benzerleri: 4.540 TL ile 27.811 TL arası.
- Kamyonet, Kamyon, Çekici ve benzerleri: 2.004 TL ila 31.315 TL arası.
Hava taşıtları
- Uçak ve Helikopterler: Yaş ve azami kalkış ağırlıklarına göre 55.770 TL ile 465.454 TL arası.