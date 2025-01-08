Mudanya Belediyesi enerjisini güneşten alacak

EKONOMİ/BURSA

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak hem çevreyi korumak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını hedefleyen Mudanya Belediyesi’nin tarım dışı alanda yapmayı planladığı Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi lisanssız enerji üretim başvurusu onaylandı. Küçükyenice Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan tarım dışı araziye kurulacak güneş enerjisi santrali ile yıllık 82 ton karbondioksit gazının doğaya salınımının engelleneceği ve 7 bin 333 adet ağacın yok olmasının önüne geçileceği hesaplandı.

Yeşil belediyecilik uygulamalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, güneş enerjisi santrali kurarak doğal çevrenin korunmasının yanı sıra belediye bütçesine katkı sağlamayı da amaçladıklarını söylerken, “GES kurmak isteyenler tükettiğinin iki katı kapasitede santral kurabiliyor. Bu yetkiyle sıfır karbon hedefiyle üç yıl içinde GES kurma hakkı elde ettik. Belediyemizin yıllık 1 milyon 200 bin kilowatt/saat enerji tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz. Tesisin kurulu gücü 1375,00 Megawatt Peak (MWp) gücünde olup yıllık 2 milyon 62 bin kilowatt/saat enerji üretecek ve yaklaşık üç yıl içerisinde yatırım maliyetini geri kazanacak. Kullandığımız enerjinin iki katı üretim yapılarak, artan enerjinin dağıtım sistemine satışı yapılmak suretiyle ek bir gelir elde edilecek. Projeyi hayata geçirmek için üç yıllık bir süremiz olacak. Bu tesis sürekli gelir elde edeceğimiz sürdürülebilir bir yatırım olacak” dedi.

Çocuk parklarında güneş enerji sistemli aydınlatmalar yerleştirerek yeşil belediyecilik alanında attıkları ilk adımı da hatırlatan Dalgıç, “Bu projemizin devamı olarak ilçemizin belirli noktalarına da elektrikli araç şarj istasyonları konulmasını planlıyoruz. Kendi enerjisini üreten, yeşil bir belediye olma yolunda hızla ilerleyeceğiz” diye konuştu.