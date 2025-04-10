Mudanya turizm ve tarımla büyüyecek!

ALİ ŞAHİN/BURSA

Görevde bulunduğu 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği projeleri ve geleceğe dair hedeflerini "Başka bir Mudanya" başlığı altında düzenlediği basın toplantısıyla paylaşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçeyi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için özveriyle çalıştıklarını belirtti. Mudanya’da rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra turizm ve tarım alanlarındaki çalışmaları ile ilçe ekonomisini de kalkındırmak istediklerini söyleyen Dalgıç, “Mudanya’nın 2700 yıllık mirasını korumak adına çalışıyoruz. Yaptığımız anlaşmalar ile miras ofisleri kurarak kültürel değerlerimizin restorasyon ve güçlendirme çalışmalarına da yardımcı olacağız. Bununla birlikte kamulaştırmalarımız da devam ediyor. Tirilye’deki “Tarihi Zeytinyağı Fabrikası” ve “Tüccar Evi’ni kamulaştırdık. Bu alanları turizme kazandıracağız. İlçemizde 1500 yatak kapasitesi olmasına karşın doluluk oranı %34 seviyesinde ve ortalama gecelik konaklama 1,4 gün. Bu süre ile ilçemizi anlatamayız. İnsanların Mudanya’da daha fazla kalmasını sağlayacak çalışmalar hazırlıyoruz. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Turizm çalıştayı da bu alanda bize ciddi bir yol gösterecek” dedi.

Dalgıç ayrıca Myrleia Antik Kenti konusunda da kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ve mevcudun yanındaki diğer parsellerin de kamulaştırılmasıyla bölgeyi bir kazı alanına çevireceklerini vurgularken, kazılarda çıkan mozaiklerin de korunma altını alındığını vurguladı.

“Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz”

Kültürel, bilimsel ve tarihi projelerle Mudanya’nın ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak adına da çalıştıklarını söyleyen Dalgıç, “Pota Myrleia’da 2. Parkurumuz onaylandı. Balkan Triatlon şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Turizm master planı oluşturmak adına harekete geçtik. ‘Mütareke’yi tarih kitaplarındaki iki cümlenin üzerine çıkarmalıyız. Mütarekenin hikayesini duyurmamız gerekli. Burası mübadil bir kent. Doğal olarak Mütareke gibi Mübadele’yi de anlatmalıyız. Turizmdeki değerimizi artırmak adına elimizdeki kaynakları verimli kullanmaya çalışıyoruz. Girit Mahallesi’nde de kamulaştırma çalışmaları ile tarihi değerleri Mudanya’ya kazandırmaya özen gösteriyoruz. Bir belediye binamız yok ama önceliğimiz bu değil. Mudanya’nın değerini Mudanya’ya kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Köylünün kazancını artıracak adımlar atıyoruz”

Tarımın tıpkı turizm gibi Mudanya’nın olmazsa olmazı olduğunu ve zeytinin ardından zeytinyağı için de coğrafi işaret almak adına başvuru yapıldığını hatırlatan Başkan Dalgıç, “Tarımsal üretimi desteklemek adına Bursa Uludağ Üniversitesi ile toprak analizi çalışması yapıyoruz. Yakında verileri elimize ulaşacak bu çalışma ile ilçe tarımındaki verimliliği artıracağız. Bunun yanı sıra Mudanya Belediyesi Tarım AŞ ve Mudanya İmece Gıda Tarım AŞ isimli şirketler kurduk. Bu şirketlerle de çiftçimizin hem üretimine hem de maliyetlerinin düşürülmesine katkı sunacağız. Kooperatifçiliği ve imece kültürünü yeniden canlandırmak adına harekete geçtiğimiz köylerimizdeki üreticilerin ürünlerini hem daha rahat satmaları hem de kazançlarını artırmaları için bu şirketler aracılığı ile Yağhane, soğuk hava deposu ve Frezee-Dry tesisleri inşa edeceğiz. Bu çalışma beraberinde köylerimizdeki nüfusu korurken şehir merkezine olan göçü de engelleyecek. Köy akademisi projesi ile küçük çocuklarımızı köylerde eğitim ile tanıştırırken Annelerinin de bu sürece dahil edilebileceği bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

Dalgıç ilçede yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağını da bir marka haline getirmek adına çalıştıklarını ve üstün kalite ve belli bir standardın üzerinde bir marka yaratacaklarını anlattı.

“Enerjimiz güneşten gelecek”

Mudanya Belediyesi’nin kendi enerjisini üreten bir belediye olması için de çalışma başlattıklarını söyleyen Dalgıç, “Söğütpınar mahallemizde 1,37 MWp gücüne sahip ve yılda 2 milyon 62 bin KWh enerji üretecek GES yatırımının çalışmasına başladık ve lisanssız ürerim iznimizi aldık. 3 yıl içinde kendi yatırım maliyetini karşılayacak proje sıfır karbon hedefimizle de örtüşecek ve belediyemizin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak” dedi. Dalgıç park ve ortak kullanım alanlarındaki ışıklandırma sistemlerini de güneş enerjisi ile çalışan ekipmanlarla yenilediklerini belirtti.