Mudanya’da atıl araziler halk için tarıma açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Mudanya Belediyesi “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” projesi ile dayanışma ağını büyütüyor. Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyan Mudanya Belediyesi, Balabancık mahallesinde bulunan araziden elde edilen ayçiçek yağlarını da Mudanyalılarla paylaşıyordu. Belediye ilçe genelinde atıl vaziyette duran belediye arazilerini de üretime açma kararı aldı. Karar doğrultusunda Emirler Yenicesi’nde 132 bin, Balabancık’ta 85 bin, Çekrice’de 48 bin metrekare, Söğütpınar’da 43 bin metrekarelik alanda üretim yapılacak.

“Toprağın bereketini paylaşıyoruz”

Mudanya Belediyesi mülkiyetindeki toplamda 308 bin metrekarelik alanda dönüşümlü olarak ayçiçek ve buğday üretimi yapıldıktan sonra elde edilen mahsul ayçiçek yağı ve buğday unu olarak ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılacak. Kalkınmanın yolunun üretimden geçtiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Son dönemde ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli vatandaşların önemli gider kalemlerinden biri haline gelen zeytinyağı ve ayçiçek yağlarını üretiyor, toprağın bereketini halkımızla hakça paylaşıyoruz. Balabancık’taki ekim alanımıza ayçiçeklerimizden sonra şimdi de buğday ekeceğiz, un haline getirip hemşehrilerimle paylaşacağız. Hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.