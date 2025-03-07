Mudanya’da envanter tamamlandı: Binaların %60’ı riskli

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmara Depremi öncesinde bir deprem yaşanması ihtimali dillendirilen ve Marmara Depremi’nde de ağır hasar alacağı uzmanlarca söylenen Mudanya’da binaların mevcut durumunu ortaya koymak adına çalışma başlatan Mudanya Belediyesi, “Mudanya Bina Envanteri ve Deprem Risk Analizi” raporunu paylaştı. Mudanya’nın son 50 yılda ciddi bir sayfiye alanı olarak geliştiğini be nüfusun da denize yakın 11 mahallede yoğunlaştığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç rapora ilişkin sunumunda, “Çalışmamızı 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Bu çalışmada zemin etüdü, tapu durumu, yoğunluk ve değerlendirme kriterlerini göz önüne alarak süreci yönettik ve her bina için bir rapor oluşturduk. 8 bin 217 yapı bu raporumuza konu oldu. 110 bin dolayında vatandaşımızın yaşadığı Mudanya’da 11 mahalleyi içine alan çalışmamız 82 bin 191 kişinin yaşadığı alanı kapsayacak şekilde hazırlandı” dedi.

Çalışmanın sonuçlarını da paylaşan Dalgıç, “1975 yönetmeliğine göre 2 milyon 700 bin metrekareye yakın bir kapalı alan olduğunu ve bu alanların 2 bin 665 binada yer aldığını saptadık. Çalışmayı yaptığımız 11 mahalledeki binaların %18’i çok yüksek, %42’si ise yüksek riskli yapılardan oluşuyor. Özellikle bu %18’lik kısmın ivedilikle elden geçirilmesi lazım. Bağımsız bölüm adedine göre baktığımızda ise toplam bağımsız bölümlerin %64’ü yüksek ve çok yüksek riskli konumda. Eski yönetmelikler ile yapılan ve o dönemin inşaat teknikleri kullanılan çok sayıda binamız olduğu yönündeki tahminlerimiz de bu çalışma ile birlikte sahadan gelen verilerle örtüştü” ifadelerini kullandı.

“3,5 milyon metrekare yenilenmeye ihtiyacı olan yapı var”

Deprem esmasında oluşacak riskleri de açıklayan Dalgıç, “Deprem anında binalarımızın tamamı yıkılmayabilir. Ama depremde yıkılan yerlere yardım götürebilmek konusunda sıkıntılar oluşacağını öngörüyoruz. Biz temel olarak deprem anında oluşabilecek riskleri sırasıyla, binaların yıkılması ve can kaybı, altyapı hasarı ve kaos, enkaz altında kalan insanları kurtarma güçlüğü, yangın riski, ağır yapısal hasarlar ve ekonomik süreçler olarak belirledik. Genele baktığımız zaman yapı stokumuzun yenilenmesi gerekli. 11 mahallemizde 3,5 milyon metrekarelik yenileme ihtiyacı olan yapı var” dedi. Mudanya’nın risk durumunu verilerle ortaya koyduklarını ve bu veriler ışığında çözüm önerileri geliştirmek adına da çalışma başlattıklarını belirten Dalgıç, yerinde binasını dönüştürmek isteyenlerin haklarının baki kalarak binasını yenileyebileceği düzenlemeyi meclisten geçirdiklerini ve bu çalışmanın da Türkiye’ye örnek olmaya başladığını hatırlattı.

Toplantıda ayrıca Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme ve İnşaat Mühendisleri Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem de saha verilerinin elde edilmesinin çözümün ilk adımı olarak çok kıymetli olduğunu ve çözüm için multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.