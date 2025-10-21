Mudanya’da gıda bankası kuruluyor

EKONOMİ (BURSA) - Mudanya Belediyesi, ilçede maddi imkansızlıklar nedeniyle sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimde güçlük çeken ya da doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla Gönüllü Hareketi Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Bursa Gıda Bankası’nın Mudanya Şubesi’nin açılmasını kapsayan protokolün imza töreni, Mola Mudanya’da gerçekleştirildi. Törene Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Gönüllü Hareketi Derneği Başkanı Sertaç Şipka ile dernek yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hayata geçirilecek Gıda Bankası ile ihtiyaç sahiplerine gerçek ve kalıcı avantajlar sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu çalışmanın örnek bir model olmasını umuyorum. Biz çok heyecanlıyız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği, yenilikçi ve farklı yöntemler geliştirmekle yükümlüyüz. Gıda Bankası da Mudanya için bu anlayışın somut bir örneği olacak. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unun açlık sınırının altında yaşadığını düşündüğümüzde, bu çabanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Açlığın yanı sıra farklı alanlarda da ciddi yoksunluklar var. Köylerdeki çocuklara eğitim ulaştırıyoruz, ihtiyaç sahiplerine bakım hizmeti sunuyoruz. Şimdi de gıda desteğini bu zincire ekliyoruz. Böylece desteğimizi bütüncül bir yapıya kavuşturarak çok daha fazla insana ulaşacağız” dedi.