Mudanya’da kent estetiği için işletmelere yeni atık düzenlemesi geldi

EKONOMİ (BURSA) - Mudanya Belediyesi’nin 2026 Mali Yılı Bütçesi, Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısının ikinci oturumunda 1 milyar 722 milyon 666 bin TL olarak oybirliğiyle kabul edildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Ücret Tarifesi görüşülerek karara bağlandı. Gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edilirken, 2026 yılı Ücret Tarifesi de meclis onayından geçti. Bütçenin Mudanya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Deniz Dalgıç, yerel yönetimlerin temel gelir kaynaklarının toplanan vergiler ve İller Bankası payları olduğunu hatırlattı. Göreve geldikleri günden bu yana tasarruflu ve tutumlu bir mali yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Dalgıç, “Normal şartlarda bu aylarda gider bütçemizin yüzde 80’lere ulaşması gerekirdi. Biz şu anda yüzde 55 seviyesindeyiz. Olmayan bir parayı harcamak gibi bir derdimiz yok” dedi.

Başkan Dalgıç’ın önergesi doğrultusunda, ilçe genelindeki işletmelerin atık yönetimine ilişkin yeni bir uygulama getirildi. Alınan karara göre; balıkçı, restoran, kafe gibi işletmeler, atıklarını kendi temin edecekleri konteynerlerde muhafaza edecek ve çöp toplama saatleri dışında dışarıya bırakmayacak. Kent estetiğini ve çevre sağlığını korumak amacıyla, bu kurala uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacak.