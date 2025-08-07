MÜFED Başkanı Ayhan Sulak: "Müteahhitler projelere başlamak için faizlerin düşmesini bekliyor"

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Geçen yıldan itibaren konut üretiminde ciddi oranda azalma olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi, Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ayhan Sulak, çimentonun maliyetler içindeki payının son iki senede iki katına çıktığına dikkat çekerek, "Birçok meslektaşımız ruhsatını hazırlanmasına rağmen yapıma başlayamadı, kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. 300'ün üzerinde sektörü besliyoruz, piyasaya etkimiz bir sene sonra yansıyor. 2026 yılının ikinci yarısında faizlerin daha da ineceğini öngörüyor ve hareketlenme bekliyoruz" dedi.

Son dönemde takipteki krediler ve konkordatolarla dikkat çeken inşaat sektörünün, yükselen enflasyonla beraber, 2024’ten bu yana oldukça sıkıntılı günler geçirdiğini dile getiren Sulak, “Arsalardaki fiyat artışları, kat karşılığı oranların artışları da rakamları çok yükseltti. Bununla beraber kredi faizlerinin yükselmesi yatırımcıyı mevduata yönlendirdi. Dolayısıyla konut yatırım aracı olmaktan çıktı. İkamet amaçlı alımlarda da konut kredi oranlarının yüksek olması artan fiyatlarla beraber konuta ulaşımı uzaklaştırdı. Bu dönemde enflasyon artışlarından dolayı arz da azaldı. İnşaata başlayan meslektaşlarımız da yapıyı bitirmek zorunda olduğundan, maliyetleri karşılamak durumunda kaldı. Başlamayanlar ise ruhsatı hazır olmasına rağmen maliyetlerden dolayı yapıma başlayamadı” diye konuştu.

Birçok sektör temsilcisinin kredi faizlerinin düşmesini beklediğini dile getiren Sulak, “2026 yılında kredi faizlerinin düşmesi bekleniyor, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren sektörümüzde hareket başlar diye öngörüyoruz. 300’den fazla sektöre hitap ediyoruz ve piyasa dinamikleri oldukça etkileniyor. Başlamış olduğumuz, devam eden inşaatlar için malzeme alımlarımız devam ediyordu ancak durgunluk başlayınca piyasayı da etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Çimentoda Avrupa fiyatı hedefleniyor, vatandaş konuta ulaşamaz”

Sektörde maliyet kalemlerinin çok çeşitli olduğunu söyleyen ve artışlar için çimento örneğini veren Sulak, “Piyasa için ekmek ne ise, sektörümüz için de çimento o. Geçtiğimiz hafta yeni bir zam yapıldı. C30 betonun ham hali yaklaşık 2 bin TL’den 2 bin 400 TL’ye çıktı. İmalattaki toplam maliyette çimentonun payı iki yılda iki katına çıktı. Bu durumun kimi dönem akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığı söyleniyor, ancak doğru değil. Şu anda çimento sektörünün Avrupa'daki çimento satış fiyatlarına ulaşmak gibi bir gayelerinin olduğu söyleniyor. Orada fiyat yaklaşık 80 euro. Çimentonun bütün tozunu, pisliğini bizim ülkemiz çekiyor. Yurt dışına satılan fiyatlardan almaya başlarsak vatandaşımızın konuta ulaşması imkansız hale gelecek. Bu durum, vatandaşımızın en doğal hakkı olan konuta ulaşmasını zorlaştırıyor. Fiyatların artıyor olması hoşumuza gitmiyor, talep azalıyor. Bunun yanı sıra yapıştırıcı gruplarına kadar fiyat artışına anlam veremediğimiz birçok kalem var” değerlendirmelerinde bulundu.