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Muğla Büyükşehir Belediyesi 37 yeni otobüs hattını hizmete soktu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, 10 ilçede 91 mahalleyi kapsayan 37 yeni otobüs hattını hizmete soktu.

Haber Merkezi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 37 yeni otobüs hattını hizmete soktu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attı.

10 ilçede 91 mahalleyi kapsayan 37 otobüs hattı hizmete verecek. Yeni otobüs hatları, Muğla'nın 10 ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayacak şekilde planlandı. Yeni otobüs hatlarının hizmete sunulmasıyla birlikte ulaşım ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlamayı hedefliyor.

Menteşe’de yeni mezarlığa ek güzergah

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla yeni bir ulaşım güzergahı belirledi. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren, MUTTAŞ araçları Menteşe Devlet Hastanesi-Stadyum-Menteşe Otogar hattında Yeni Mezarlık bölgesine de servis vermeye başladı.

Yeni sefer saatleri

Menteşe Devlet Hastanesi-Stadyum-Menteşe Otogar güzergahında hizmet veren MUTTAŞ araçları, hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde stadyumdan mezarlığa sefer düzenleyecek.

Stadyumdan Mezarlığa Hareket: 09.45 ve 13.45
Mezarlıktan Dönüş: 10.45 ve 14.45 olarak planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye’sinden yapılan açıklamada "Amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bu doğrultuda, yeni hatlarımızı hizmete sokmaktan mutluluk duyuyoruz. Ulaşım ağımızı genişleterek Muğla'nın her köşesine ulaşım hizmetlerimiz devam ediyor" denildi.

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