Muğla Planlama Ajansı, iki yılda 11 stratejik kurumla iş birliği yaptı

EKONOMİ / MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik düşünce ve araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Muğla Planlama Ajansı (MUPA), iki yıllık çalışmalarını düzenlenen toplantıyla değerlendirdi.

MUPA, iki yılda 11 stratejik kurumla iş birliği gerçekleştirdi. MUPA tarafından gerçekleştirilen 13 araştırma kapsamında 14 bin 795 Muğlalıya ulaşıldı. Ajansın hazırladığı raporlar ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. MUPA paylaşımları 13 milyon 894 bin 641 erişim sağlarken toplam 18 milyon 578 bin 957 gösterime ulaştı. MUPA, bölgesel çiftçilik raporu hazırlayarak Muğla'daki üreticilerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyan kapsamlı bir nicel araştırma gerçekleştirdi. Ajans tarafından hazırlanan "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" araştırmasıyla gençlerin kent yaşamına ilişkin deneyimleri, ihtiyaçları ve gelecek beklentileri analiz edildi. MUPA tarafından hayata geçirilen MUPA Beceri - MUSKİ Sınıfı Programı, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının liyakat ve beceri temelli olarak yetiştirilmesini hedefliyor. Toplantıda MUPA'nın bütçe yapısına ilişkin payaşılan bilgilere göre, MUPA'nın 2026 yılı tahmini gider bütçesi 71 milyon TL olarak öngörüldü.

Tansu Özcan: "Temel hedefimiz ortak akıl"

MUPA Başkanı Tansu Özcan, "Temel amacımız Muğla'da ortak aklı oluşturmak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iletişimi sağlamak. Aynı zamanda kentin geleceğine yönelik karar alma süreçlerine bilimsel verilerle katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Ahmet Aras: "Veri temelli yönetim anlayışını güçlendiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUPA'nın ortaya koyduğu çalışmaların kent yönetimi açısından önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, "Muğla'nın geleceğini planlarken bilimsel verilerden ve araştırmalardan yararlanıyoruz. MUPA'nın hazırladığı çalışmalar yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Yerel yönetimlerde doğru karar almanın yolu doğru veriye ulaşmaktan geçiyor” diye konuştu.

MUPA'nın kurumsal kapasiteyi güçlendiren çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Aras, "Kaynaklarımızı daha etkin kullanabilmek, yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi ihtiyaçlara göre şekillendirebilmek için veri temelli yönetim anlayışını güçlendiriyoruz. MUPA'nın ürettiği araştırmalar ve analizler, Muğla'nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rehber niteliği taşıyor" dedi.

Aras, veri temelli yönetim anlayışının yerel yönetimlerde giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, MUPA'nın hazırladığı araştırma ve analizlerin Muğla'nın ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkı sağlayacak stratejik kararların alınmasında yol gösterici olmaya devam edeceğini ifade etti.