Muğla’da 236 bin petek balmumu güvesine karşı şoklandı

MUĞLA / EKONOMİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın korunması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Arıcıların özellikle peteklerin saklama döneminde karşılaştığı büyük balmumu güvesi sorununa karşı uygulanan ‘Temiz Petek’ Projesi, üreticilerin hem ürün kaybının hem de maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Köyceğiz’de 1 Eylül 2026 tarihinde başlayan ve 27 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek proje kapsamında arıcılardan teslim alınan kabartılmış petekler, özel sistemlerle -30 derecede şoklanıyor.

Şoklama işlemi sayesinde peteklere zarar veren büyük balmumu güvesi ile birlikte larva, pupa ve yumurtaları yok ediliyor. Böylece peteklerin saklama döneminde zarar görmesinin önüne geçilirken, kimyasal mücadeleye ihtiyaç duyulmadan balda kalıntı oluşması riski de azaltılıyor.

Şoklama işleminin ardından paketlenen petekler üreticilere teslim edilerek uygun koşullarda evlerinde güvenle saklanmaları sağlanıyor.

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan ‘Temiz Petek’ Projesi, başladığı günden bu yana arıcılardan yoğun ilgi görüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından proje kapsamında bugüne kadar 236 bin 710 adet petek şoklanarak üreticilere teslim edildi.

Aras: “Arıcımızın emeğini ve üretimini koruyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın arıcılık ve özellikle çam balı üretiminde önemli bir kent olduğunu belirterek, “Muğla’mızın üreticisi, arıcısı ve onların alın teri bizim için çok kıymetli. Bu nedenle üreticimizin emeğini koruyan, üretim maliyetlerini azaltan ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üreten projeleri hayata geçiriyoruz. Temiz Petek Projemizle de arıcılarımızın üretim sürecindeki önemli ihtiyaçlarından birine destek oluyoruz. Muğla’da üretimin sürdürülebilirliği için üreticimizin toprağında, köyünde üretmeye devam etmesini önemsiyoruz. Üreticimizin emeğine sahip çıkan projelerimizi büyütmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.