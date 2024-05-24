Muğla’da Kent Meydanı Otopark fiyatlarında yüzde 93 indirim: 150 TL'den 10 TL'ye düştü

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Menteşe Kent Meydanı otopark fiyatlarında büyük bir indirim yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, son olarak otopark fiyatlarında gerekli güncellemelerin yapılacağını söylemişti.

Aylık abonman ücreti 650 TL’den 200 TL’ye düştü

Başkan Aras’ın bu isteğinin ardından MUTTAŞ tarafından yapılan çalışma sonucunda mevcut fiyat listesine oranla oldukça düşük bir tarife hayata geçirildi. Bugün itibariyle hayata geçen tarifeye göre günlük 150 TL olan park ücreti 10 TL’ye, 90 TL olan 12 saatlik park ücreti 5 TL’ye, 650 TL olan abonman ücreti de 200 TL’ye düşürüldü. Böylece günlük park fiyatında yaklaşık yüzde 93 oranında bir indirim uygulanmış oldu.