Muğlalı mermerciler, ihtisas OSB istiyor

DUYGU GÖKSU / MUĞLA

Muğla’da her geçen gün büyüyen mermer sektörü ve diğer sanayi kuruluşları için organize sanayi bölgesi kurulma çalışmaları hızlanırken Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Işık, Yatağan çevresinde belirlenen düzenli ve çevreci bir mermer ihtisas organize sanayi bölgesi için çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Mermer ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması için en büyük sebeplerden birinin mermer atıklarının değerlendirilmesi olduğunu dile getiren Işık, “Bu atıkları değerlendirmek için hiçbir şekilde kurumlarla işbirliği yapamıyoruz. Bunu yapabilecek olan firmalara da yardımcı olunmuyor. Tüm atıkları ve fabrikalarımızı sanayi bölgesinin içerisinde toplarsak, hem atıklar dışarıdan görünmemiş olacak hem de firmalar atıkları değerlendirme yoluna gidecek. Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde dağınık yerlerde olan firmalar bölge içerisinde toplanarak şehirden uzaklaşıp, toplu bir şekilde üretim yapabilecek. Ayrıca köylerin içerisinde olan fabrikalar var. TIR’larla ocaklardan gelen mermerler halkı rahatsız etmemiş olacak, köylüler de şikayet etmeyecek. İlgili kurumlarla her görüşmemizde talebimizi yineliyoruz ancak bürokrasi nedeniyle çalışmalarımız ağır ilerliyor. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye’de 80’in üzerinde değişik yapıda ve 600’den fazla değişik renk ve desende mermer çeşidi bulunduğuna dikkat çeken Işık, “Türkiye’nin mermer rezervlerinde Muğla’nın payı oldukça büyük. Ama, izin sürelerinin uzaması, yüksek işletme maliyetleri, vasıflı veya vasıfsız eleman eksikliği ve madencilik sektörüne karşı oluşturulan olumsuz algı gibi unsurlar firmalarımızı zorluyor” diye konuştu.

Işık, önümüzdeki dönemde madencilik sektörü ile ilgili kamuoyunda tartışmalı konulara açıklık getirmek için Madencilik Bilgilendirme Platformu kurmayı hedeflediklerini de aktardı.

“İhracatta söz sahibi ülkeleri geride bıraktık”

Çin ve Hindistan’ın, gümrük mevzuatları ve ülke sanayisi açısından işlenmiş ürün almadığını, ABD, Avrupa, Kanada, Avustralya ve birçok ülkenin ise sadece işlenmiş ürün aldığını dile getiren Işık, “Ülkemiz kendi menfaatlerini göz önünde bulundurarak her iki ürün bazında ihracatta söz sahibi ülkeleri geride bırakmış durumda” dedi.

“Madencilik de robot ve otomasyona geçiyor”

Doğal taş madenciliğinin diğer madencilik kollarına göre daha küçük alanlarda ve sınırları belli olan şartlarda yapıldığını ve artık daha bilinçli ve çevreye duyarlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden ışık, “Teknolojinin hızla ilerlemesi ve gelişmesiyle birlikte makineleşmenin de yaygınlaşması sonucu sektörde eleman eksikliği yaşanıyor. Eğitim-öğretim sisteminin daha çok makine/ekipman/iş makinası operatörleri yetiştirecek içeriklere ağırlık vermesi gerekiyor, çünkü birçok sektör gelişmiş makine, robot ve otomasyon düzenine geçmiş durumda. Bu durum çalışanın beden gücünden ziyade, akıl ve almış olduğu teorik ve pratik eğitimi kapsar. Mermer sektörü hem işverenlerin hem çalışanların büyük fedakârlıkları ve emekleriyle ayakta kalıyor” dedi.