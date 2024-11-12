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Muhabirimiz Duygu Göksu, Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’nü aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ekonomi gazeteciliğini desteklemek, başarılı çalışmaları ödüllendirmek amacıyla 1995 yılından bu yana düzenlediği yarışmada dereceye giren Muhabirimiz Duygu Göksu, “Ege’nin limanları yatırım bekliyor” haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’nü aldı.

Haber Merkezi
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Muhabirimiz Duygu Göksu, Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’nü aldı
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İZMİR / EKONOMİ

Ekonomi Gazetesi muhabiri Duygu Göksu, “Ege’nin limanları yatırım bekliyor” haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’ne layık görüldü. Anadolu Ajansı’ndan Mahmut Serdar Alakuş “Orkinos ihracatı 40 milyon dolar döviz getirdi” haberiyle mansiyon alırken, TRT’den Bülent Güler de, “Avrupa’nın İtfaiye Araçları Türkiye’den” haberiyle Sanayi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödül törenine; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Genel Sekreter Reşat Yörük, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mücahit Bektaş, Duygu Taylan, Esat Erçetingöz, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

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