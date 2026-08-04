Muhammet Öztürk: “Tarım sektörüne özel Eximbank finansman modelinin hayata geçirilmesini bekliyoruz”

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artırarak 1 milyar 634 milyon dolardan 1 milyar 746 milyon dolara yükseltti ve tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza attı. Haziran ayındaki 1 milyar 743 milyon dolarlık rekorunu geride bırakan EİB, böylece üst üste ikinci ay ihracat rekoru kırarken, yıllık ihracatını da 19 milyar doların üzerine taşıdı. EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, rekor ihracatın sevindirici olduğunu ancak 12 ihracatçı birliğinin 6'sının geçen yılın temmuz ayındaki performansının gerisinde kaldığını belirterek, ihracatta çift haneli büyümenin sağlanabilmesi için özellikle yüksek finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım sektörüne yönelik özel Eximbank desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

EİB’in sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4’lük artışla 880 milyon dolardan 911 milyon dolara çıkarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5’lik yükselişle 647,5 milyon dolardan 677,5 milyon dolara ilerledi. Madencilik sektörü yüzde 47’lik rekor artışla ihracatını 106,8 milyon dolardan 157 milyon doların üzerine taşıdı.

Öztürk; “6 birliğimizin ihracatı azaldı”

EİB Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, haziran ayından sonra temmuz ayında da aylık ihracat rekoru kırmanın ve yıllık ihracatta 19 milyar doları aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öztürk; “Bu başarıların yanında 12 ihracatçı birliğimizin 6 tanesinin ihracat rakamlarının 2025 yılı temmuz ayının gerisinde kalması bizleri üzüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İhracat rakamlarındaki artışların çift hanelere ulaşması için ihracatçıların finansmana erişimdeki engellerinin kaldırılması gerektiğini ifade eden Öztürk, “Yüzde 45-50’ye ulaşan finansman maliyetleriyle ihracatımızı artıramayız. Ege Bölgesi’nin ihracatında tarım sektörleri yüzde 40 pay alıyor. Pek çok üründe ihraç sezonları başlıyor. Tarım ürünleri ihracatçılarımız 1 yıl boyunca ihraç edecekleri ürünleri bu aylarda satın alacak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Tarım sektörlerine özel Türk Eximbank’ın bir finansman modelini hayata geçirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Demir ve demirdışı metaller zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, temmuz ayında 221,5 milyon dolarlık ihracatla EİB bünyesinde liderliğini korudu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 191,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yıllık ihracatını ağustos ayında 2 milyar doların üzerine çıkarmaya hazırlanıyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği ise temmuzda yüzde 47'lik ihracat artışıyla 157,1 milyon dolara ulaşarak yıl sonu için belirlediği 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefine 5 ay önce ulaştı. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de temmuz ayında ihracatını yüzde 1 artırarak 129,6 milyon dolara yükseltti ve artışını üst üste üçüncü aya taşıdı.

Taze meyve sebze ihracatı uçuşa geçti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, temmuz ayında ihracatını yüzde 32 artırarak 124,8 milyon dolara çıkarırken, artışta taze meyve-sebze ihracatındaki yüzde 193'lük yükseliş etkili oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 106,4 milyon dolarlık ihracatla geçen yılki seviyesini korurken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 89,3 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 73 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ihracatı yüzde 15 artışla 72,6 milyon dolara, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ihracatı da yüzde 15 artışla 38,8 milyon dolara yükseldi. Buna karşın Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatı yüzde 49 düşüşle 17,6 milyon dolara gerilerken, deri ve deri mamulleri sektörü 17,4 milyon dolarlık ihracat yaptı