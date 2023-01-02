Muhasebecileri ara eleman eksiği zorluyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayi tarafında sıkça hissedilen ara eleman eksikliği ofislere de yansımaya başladı. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil sektörlerindeki en büyük sorunun başında yetiştirilmiş ara eleman olduğunu belirtti. Türkiye’de artan üniversite mezuniyeti sayısı ile birlikte ara eleman konusunda önemli bir boşluk oluştuğunu hatırlatan Halil, “Bizim sektörel olarak kulvar değişikliğine gitmemizin zamanı geliyor. Yeni mali müşavirlere ihtiyaç var ama ondan çok daha fazla oranda ara eleman eksiği yaşanıyor. Bugün Bursa’da bir ara eleman iş arıyorum dediği anda en az 5 yerden iyi ücretlerle teklif alıyor. Bu kısımda daha öncede ‘ticaret liseleri’ marifetiyle personel eksiği gideriliyordu ama o liselerdeki sınıf sayılarının azalması, açılan bölümlerin doğru seçilememesi bu günlere gelmemize neden oldu” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği MESEM projesini desteklediklerinin altını çizen Halil, “MESEM ile öğrenciler 4 gün iş yerinde 1 gün okulda olacak şekilde iş hayatına girecek. Bu vesile ile 3-4 yıl sonra ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanı yetiştirmiş ve sektöre kazandırmış olacağız. Bu programın bize göre en büyük handikabı bizim gibi ruhsat sahibi meslek gruplarından da ‘usta öğretici belgesi’ istendi. Bu konuyla ilgili mücadelemiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Vergi istisnası getirilmeli”

EYT konusunun herkes gibi kendilerini de ilgilendirdiğini ve bu konuda eldeki bilgiler ışığında ilk eğitimlere de başladıklarını belirten Başkan Hüseyin Halil, “İnsanların hak kaybına uğraması her açıdan kötü bir şey. Bununla birlikte bizim emekli olan insanların açlık sınırının üzerinde bir maaş alabildiği bir sistemi konuşmamız gerekiyor. EYT konusunda firmaların tedirgin olduğu Kıdem tazminatı konusunda zaten ilgili kanun gereği karşılığının olması gerekiyor. O karşılıklar kullanılmasaydı bugün bu konuyu konuşmayacaktık. Çalışma ve üretme noktasında zirvede olan insanların emekliye ayrılması bence doğru değil. Hakkaniyetli olarak bu hak kaybına çözüm bulunması gerekli” dedi.

Mali müşavirlik ofisleri başta olmak üzere o kalibredeki işletmelerin de gelirlerinden asgari ücret kadarının vergiden muaf olması gerektiğini savunan Halil, “Sektörümüzün sorunlarını 2023 yılında dönem sözcülüğü ve TÜRMOB’daki temsiliyet gücü ile birlikte daha güçlü dile getirebileceğiz. İletişim kanallarımız daima açık olacak ve şehirle sürekli irtibatta kalacağız. Bütün bunları yaparken de gençlerimize ülkemizin 100 yılını anlatacağız. Eğitimlerimizi yine yoğun katılımlarla gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.