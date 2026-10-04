Mukansa'nın bölge distribütörlüğünü Bilal Bulut üstlendi

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Musluk ve batarya sektöründe faaliyet gösteren MUKANSA’nın bölgedeki satış, dağıtım ve bayi yapılanmasının geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bulut, bu yeni yapılanmayla birlikte bölgedeki yapı sektörüne daha geniş kapsamlı hizmet sunmayı hedefliyor.

Bilal Bulut, yeni yatırımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “İnşaat sektöründe edindiğimiz tecrübeyi yapı ürünleri alanındaki çalışmalarımızla birleştiriyoruz. MUKANSA’nın bölge distribütörlüğünü üstlenerek hem markanın bölgedeki gücünü artırmayı hem de müşterilerimize kaliteli ürünleri daha geniş bir satış ağıyla ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

MERSİN’DEN BÖLGEYE UZANAN YENİ BİR YAPI

HB Bulutlar İnşaat ile inşaat, tadilat ve dekorasyon alanındaki çalışmalarını sürdüren Bilal Bulut, MUKANSA bölge distribütörlüğüyle birlikte yapı malzemeleri alanındaki faaliyetlerini de genişletiyor.

Bulut, Mersin merkezli çalışmalarını çevre illere taşıyarak bölgesel bir yapı ve yapı ürünleri ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Mersin’de başladığımız çalışmalarımızı zaman içerisinde bölgeye yaymak istiyoruz. Bunun için farklı alanlarda yatırımlar yapmaya ve güçlü markalarla iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz kalıcı, güvenilir ve güçlü bir yapı oluşturarak bölgede adımızı daha fazla duyurmak” dedi.

HB Bulutlar İnşaat ve MUKANSA distribütörlüğü kapsamında yürütülen çalışmalarla birlikte Bilal Bulut’un, inşaat, yapı, dekorasyon ve yapı ürünleri sektörlerinde faaliyet alanını genişleterek bölgesel büyüme hedefini sürdürdüğü ifade edildi.