Mükemmeliyet Merkezi kursiyerleri sertifikalarını teslim aldı

Sühem Beyaz / KOCAELİ

İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurduğu, eğitim merkezlerinden biri olan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi eğitimlerine devam ediyor. MARKA desteğiyle hayata geçirdiği İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile mühendisler katıldı.

Mevcut eğitim ve imalat kapasitesini her geçen gün artırıyoruz diyen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, “Endüstriyel niteliğe sahip personeli, sanayi gelişimine paralel yetiştirip, sanayi de istihdamı sağlamak ve globalde gelişen trendleri yorumlayıp sanayicinin bilgisine sunmak üzere bir misyon üsteleniyoruz. Eğitim, imalat, Ar-Ge ve danışmanlık merkezlerinden biri haline gelen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile bugün Ara personel ve Kalifiyeli Mühendis yetiştirme konusunda çözümler üretiyor. Mühendis yetiştirme programı kapsamında işsiz olan mühendislerimize iş sahibi yapıyoruz. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden mezun, İngilizce altyapısı olan 15 mühendisimizi multidisipliner bir yaklaşım olan Kalite Mühendisliği Sertifika Programı ile mezun etme sevinci içerisindeyiz. Aynı zamanda 15 kişinin 10 kişisini istihdama kattık ve 5 ini de istihdama katmış olacağız. Ayrıca kalite mühendisliği programında 27 modülde Yönetim Sistemleri, denetim, Kalite Kontrol, Otomotiv Kalite Uzmanlığı ve yalın üretim kavramlarındaki alt yapıyı ve endüstride karşılığı olan alt yapıyı uygulamalı şekilde sanayi deneyimli uzmanlar tarafından sanayi müfredatıyla ve uygulamalı şekilde icra ettik” ifadelerini kullandı.

“Kocaeli’de yüzde 80 yüzde 90 istihdam garantili nitelikli eğitimler gerçekleştirdik”

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi üretim kampüsü 2018 yılında geliştirildiğinin altını çizen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Proje tamamlandıktan sonra sadece bir alt yapı olarak kalmadı. 14 Organize Sanayi bölge’miz aktif bir şekilde kullanıyor. Üniversiteden yeni mezun olmuş istihdama girememiş mühendislerimiz burada o alt yapıyla kalite mühendisi olarak yetiştirildi. Aynı zamanda 2022-2023 yılı kalkınma ajanslarımızın teması “Genç İstihdamıydı”, bütün bölge de yaptığımız gibi Kocaeli’de de yüzde 80 yüzde 90 istihdam garantili nitelikli eğitimler gerçekleştirdik” dedi.

“Sanayicinin aradığı nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz”

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan ise yaptığı açıklama da “Bölgeden gerçekleşen yıllık ihracatın 1 milyar 980 milyon dolara ulaştığını kaydetti. OSB’de 350 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 17 bin 90 kişinin istihdam sağlandığını kaydeden Tokkan, “İMES OSB olarak Doğu Marmara kalkınma Ajansı ile birlikte sanayi odaklı başlattığımız eğitim programlarımızın mezunları için buradayız. Ana misyonumuz sanayicimizin ihtiyaç duyduğu endüstriyel niteliğe sahip personel yetiştirme ve sanayicinin istihdamına sunmaktır. Önümüzdeki yıllarda istihdama daha çok katkı sunmakla birlikte sanayicimizin de aradığı nitelikli personel ihtiyacını da karşılamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye artık birçok alanda dünyayla yarışan ve rekabet eden bir hale geldi”

Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulmasında, faaliyetlerinin sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Hepinizin bildiği gibi bizler dünyadaki en son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi, dünyanın neredeyse üçte ikisini yönetmiş ve tarihte büyük başarılar elde etmiş bir milletin evlatlarıyız. Sanayi devriminin ıskalanmasının getirdiği sorunlarla beraber büyük acılar yaşadık. Maalesef sadece hakimiyet sürdüğümüz yerlerde değil asıl diriliş ve kıyama kalktığımız Anadolu Toprakları bile işgale uğradı. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni bir genç cumhuriyet kurduk ve tekrar bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğuna başladık çünkü en büyük eksiğimiz buydu. Aradan 100 yıl geçti Cumhuriyetimizin 100. yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık birçok alanda dünyayla yarışan ve rekabet eden bir hale geldi. Başta savunma sanayideki gelişmeler ve savunma sanayideki gelişmelerin sivil alanlara ve sanayiye yansımasıyla beraber daha büyük gelişmeleri hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz.”

“Mühendisliğinize ilaveten kalite mühendisliği size sektörde yeni kapılar açacaktır”

Yüksek teknoloji, yüksek katma değerli ürünler ve son dönemde ilerleyen yapay zekâ ve dijital dönüşüm ile artık yeni bir çağa doğru evrildiğimizi belirten Vali Yavuz, “Hem mühendislerimizi hem teknik ekiplerimizi hayat boyu öğrenme kapsamı içerisinde sürekli eğitmek durumundayız. On yıl önceki bilgilerimizle, bir yıl önceki bilgilerimizle dünya ile rekabet etmek pek mümkün olmuyor maalesef. Dünyanın hiçbir döneminde bilgi bu kadar çabuk üretilip çabuk yayılmadı ve çabuk eskimedi. Biz şanslı mıyız, şansız mıyız doğrusu karar vermek zor. Çünkü evvelki dönemlerde insanlar eğitim alır ve bu eğitimi de hayatı boyunca uygular ve dolayısıyla daha az çalışarak, emek sarf ederek bir yerlere gelirdi ama şu anda teknik bilimler ve sosyal bilimler başlığı olmak üzere hiçbir alanda bugünkü bilginiz yarın size yetmiyor. Çok güzide üniversiteleri kazanarak buralardan mezun oldunuz. Mühendisliğinize ilaveten kalite mühendisliğini de kazanmış olmanız elbette size sektörde yeni kapılar açacaktır. Kalite mühendisliği çok fazla bilinmese de aslında çok kıymetli, değerli ve multidisipliner bir iş olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da sizlere yeni bir kapı yeni bir umut olması bakımından da fevkalade önemli buluyorum. Sizleri gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum” dedi.

“Gebze ve İzmit’te mükemmeliyet merkezleri kurmayı hedefliyoruz”

Bizler özellikle mükemmeliyet merkezlerinin sayısını artırarak, model fabrika arayışlarımıza devam ediyoruz diyen Vali Yavuz, “Gebze ve İzmit olmak üzere iki tane daha böylesine güzide tesisi kurmak suretiyle hem sanayicimize hem gençlerimize yeni meslekler ve yeni kapılar açmak, maliyetlerimizi daha aza indirmek istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını taçlandıracak; bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğumuz her alanda güçlenerek devam edecek. Bunu gerçekleştirebilmek için hepimizin var gücümüzle çalışması ve ülkemize değer katması fevkalade önemli. 14 OSB’si, yaklaşık 5 bine yakın sanayi kuruluşu ile dış ticaret hacmimizin %18’in gerçekleştirmesi ile şu anda Türkiye’de İstanbul’dan sonra en çok vergiyi hazineye ödeyen il olarak kendimizle gurur duyuyoruz. Sanayicimizle, iş insanımızla, mühendisimizle, işçimizle kısacası alın ve akıl teri döken tüm kardeşlerimizle onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli 2024 yılı rakamlarında Türkiye’de ihracatta ikinci

İllerin ihracat ve ithalat istatistiklerinin daha doğru tespit edilmesi için sunulan görüşlerin kabul edildiğini aktaran Vali Yavuz: “2024 yılından itibaren tüm şehirlerin gerçek ihracatlarını gerçek ithalatlarını görme fırsatına sahip olacağız. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki biz 2024 yılı rakamlarında Türkiye’de ihracatta ikinci olduğumuzu ve 40 milyar dolara yakın bir ihracatla ciddi bir patlama yaptığımızı görmüş olacağız. Bu zaten bizim gerçek potansiyelimizdi. Böylelikle bütün illerin gerçek performanslarını görme fırsatı olacaktır. Bu vesileyle illerimiz kendilerini daha iyi görüp, rekabet güçlerini daha arttırma yoluna gidecekler. Şimdi Kocaeli‘deki herkesi bir kez daha kutluyorum. Biraz önce dediğim gibi nüfus itibari ile onuncu ama ödediği vergi itibari ile Türkiye’de ikinci olan, 70 ilden daha fazla vergi veren bir şehirde çalışmak, yaşamak ve böylesine başarı hikayesi içerisinde bulunmakta açıkçası başta işverenlerimiz ve bu sanayide çalışan, emek veren, alın ve akıl teri döken tüm çalışanlarımızın emeği ve gayretiyle mümkün olmaktadır” dedi.