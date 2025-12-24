Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık: “Dağı taşı delerek ekonomiye kazandırıyoruz”

EKONOMİ / MANİSA

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanında, Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsis edilecek bölgede inşa edilecek işyerlerinin lansman toplantısı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda katılımla gerçekleşti.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, “Uzunburun’da bir genişleme alanı yapıyoruz. Geçmiş dönemdeki yerel yönetimlerin söz verdiği ama cesaret edip giremediği 280 metre kot farklarının olduğu, patlatma yapmadan kazı yapmanın imkansız olduğu dağlık taşlık bir alanı OSB yapıyoruz. Adeta dağı taşı delerek, böylesine zor bir alanı ekonomiye kazandırıyoruz. 1. Etap olan 650 dönümlük alanda inşallah önümüzdeki yılsonunda fabrika inşaatları başlıyor. Tamamlandığında Türkiye’de örnek gösterilecek sanayi alanları arasında 1. sırada yer alacaktır” dedi.

Muradiye OSB olarak, Uzunburun Genişleme Alanı’nda, büyük küçük demeden büyüme trendinde olan her sanayicinin talebine olumlu yönde cevap verdiklerini dile getiren Kıvırcık, “3 bin metrekareden 200 bin metrekareye kadar talepler için parsel ürettik. Dümdüz arazide düşük maliyete rağmen, metrekare fiyatı 12 bin TL’den parsel satan diğer bölgelere karşı; dağlık taşlık arazide maliyetimiz düz arazinin 3 katı olmasına rağmen metrekaresi 4 bin TL’ye yer tahsis ettik. Ucuza yer satıyoruz diye bizi hedef tahtasına bile koydular. Ama biz sanayicimize hizmet etmekten şaşmadık. Onların her derdine çare olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“430 adet dükkandan oluşan bir alanı size tahsis ediyoruz”

Uzunburun’da bölgenin en güzel yeri olan Yoğurtçu Kalesi’nin hemen önünde Uzunburun Köyü’nün yanındaki 200 dönüm ve 430 adet dükkandan oluşan bir alanı sanayiciye tahsis ettiklerini dile getiren, Kıvırcık, “Burası lokasyon olarak mükemmel bir konuma sahip, BYD’nin yatırım yapacağı parsele ve MOSB’a 1 km, Menemen yoluna 1,5 km mesafede bir yer” dedi.

Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Zeki APAK, Manisa’nın küçük sanayicisinin Muradiye OSB sayesinde böyle bir alana kavuşmasından dolayı Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman KIVIRCIK’a kooperatif üyeleri adına teşekkürlerini dile getirdi.

Besim Dutlulu: “Çok yol katedildi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 5-6 yıl önce Muradiye OSB’ye geldiğini, o dönemde henüz OSB tüzel kişiliği kazanmamış olan bu bölgenin nasıl düzeleceğini düşündüğünü, ancak gelinen aşamada OSB’nin çağı yakaladığını ve hatta geleceğe yönelik benzersiz bir vizyon çizdiğini dile getirdi.

Uzunburun’da yapılan zorlu çalışmalardan etkilendiğini belirten Dutlulu, zamanında çağın gerisinde kalan Muradiye Sanayi Bölgesi’nin artık Uzunburun projesi ile birlikte çağın ötesine geçen bir OSB olduğunu söyledi.

Dutlulu, “Bu yerin Muradiye OSB’nin içerisinde olması çok önemli. Altyapısı olacak, arıtma tesisi olacak, düzenli ve nizamlı bir çalışma alanı olacak” dedi.

Vahdettin Özkan: “Projenin başarılı olacağına yürekten inanıyoruz”

Manisa Valisi Vahdettin ÖZKAN, Kobilerin ve şehrin kronik hale gelmiş sorunlarının herkesin sorunu olduğunu söyleyerek, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık’ın küçük sanayinin de sürdürülebilir ve rahat alanlara kavuşması konusunda yaptığı çalışmalar için kendisine teşekkür etti.

Herkesin elini taşın altına koyarak şehirdeki istihdamı ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Özkan, yalnızca büyük sanayicilerin değil küçük sanayicilerin de yer probleminin çözülecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.