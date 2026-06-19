Muradiye OSB Uzunburun Genişleme Alanı’nda ilk fabrikanın temeli atılıyor

EKONOMİ / MANİSA

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı’nda yatırım süreci hız kazanıyor. Bölgede yürütülen 1. etap tahsis çalışmalarında doluluk yüzde 80 seviyesine ulaşılırken, ilk sanayi tesisinin inşaatı Temmuz ayında başlıyor. Çevreci üretim anlayışıyla hayata geçirilecek fabrikanın temelleri temmuz ayının ilk haftasında atılacak.

Muradiye OSB’nin üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda planlanan Uzunburun Genişleme Alanı, yatırımcıların yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. Birinci etapta yer alan sanayi parsellerinin büyük bölümünün tahsis edilmesiyle birlikte bölgede somut yatırım süreci de başlamış oldu. İlk fabrikanın temelinin atılması, Uzunburun’un üretime geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

1. Etap Tahsislerinde Yüzde 80’e Ulaşıldı

Uzunburun Genişleme Alanı, uzun vadeli üretim ve istihdam hedefleriyle dikkat çekiyor. Bölgede 200’den fazla firmanın faaliyet göstermesi ve 12 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Bugüne kadar 400 bin metrekarenin üzerinde sanayi alanının tahsisi gerçekleştirilirken, kalan alanlar için de yatırımcı görüşmeleri devam ediyor.

Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik küçük sanayi sitesi projeleri üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor. Uzunburun’un farklı ölçeklerdeki yatırımcılara sunduğu imkanlarla Manisa’nın sanayi altyapısını güçlendiren ve bölgesel kalkınmayı destekleyen önemli bir üretim merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Osman Kıvırcık: “Tahsisler Hızla Tamamlanıyor”

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Uzunburun Genişleme Alanı’nda yatırım sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Uzunburun Genişleme Alanı’nda birinci etap tahsislerimizin yaklaşık yüzde 80’ini tamamlamış durumdayız. Yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. Temmuz ayında ilk fabrikanın temelini atarak bölgede üretim sürecinin başlangıcına tanıklık edeceğiz. Uzunburun’u sürdürülebilir üretim anlayışını merkeze alan, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli yatırımların yer aldığı örnek bir sanayi ekosistemi olarak planlıyoruz. İlk yatırımların hayata geçmesiyle birlikte bölgenin üretim ve istihdam kapasitesi hızla artacaktır” değerlendirmelerinde bulundu.