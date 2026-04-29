Muradiye OSB’de Work&Life projeleri ve kuzey hattı yatırımları tanıtıldı

Manisa’da sanayi yatırımlarının yönünü belirleyen Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, üretim kadar yaşam kalitesini de merkeze alan yeni projeleriyle dikkat çekiyor. Bölgenin sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Work&Life İş ve Yaşam Kampüsü ile Kuzey Hattı yatırımları, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtılırken, Muradiye OSB’nin sanayi ve kent yaşamını entegre eden yeni dönemine de güçlü bir başlangıç yapıldı.



Törende konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, bölgenin gelişim sürecine dikkat çekerek, Muradiye OSB’nin kurulduğu günden bu yana yapılan yatırımlarla büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti. Kıvırcık, “Altyapıdan üstyapıya, genişleme alanlarından sosyal donatılara kadar birçok projeyi hayata geçirerek Muradiye OSB’yi şehrimizin parlayan yıldızı hâline getirdik” dedi.



Konuşmasında 2023 yılında hayata geçirilen projelere de değinen Kıvırcık, 4 yıl önce aynı bölgede temeli atılan ve 164 iş yerinden oluşan ticaret ve imalat merkezinin bugün önemli bir başarı hikâyesine dönüştüğünü ifade etti. Söz konusu alanın geçmişte düzensiz ve atıl bir bölge olduğunu hatırlatan Kıvırcık, kısa sürede tamamlanan proje ile bölgeye canlılık kazandırıldığını ve bugün yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını belirtti.



Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Kuzey Hattı kapsamında hayata geçirilen Work&Life İş ve Yaşam Kampüsü ile bölgenin yalnızca üretim değil, yaşam odaklı bir anlayışla geliştiğini vurguladı. Karaali Villalar bölgesine verilen sözlerin yerine getirildiğini belirten Kıvırcık, temeli atılan projede toplam 62 ofis, 48 ticari dükkân ve 4 restoran alanından oluşan Work&Life 1, 2 ve 3. etapların yanı sıra, 97 modern ofis ve 36 prestijli dükkândan oluşacak Work&Life Plus’ın da yatırımcılara nitelikli bir ticaret ortamı sunacağını ifade etti. Tanıtımı yapılan Kuzey Hattı yatırımları kapsamında ise anaokulu, cami, okuma salonu, idari bina ve kültür-sanat merkezi gibi sosyal donatıların yanı sıra yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, padel ve basketbol sahaları ile bisiklet parkurlarının yer alacağı bildirildi. Kıvırcık ayrıca törende Yoğurtçu Kalesi’nin Muradiye OSB tarafından restore edileceğini de açıkladı.